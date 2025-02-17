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Posted 17 февраля, 07:57

Published 17 февраля, 07:57

Modified 17 февраля, 11:49

Updated 17 февраля, 11:49

Нейросеть вдохнула жизнь в старые фотографии Омска

Путешествие во времени: нейросеть превратила советские фото Омска в динамичные кадры

17 февраля 2025, 07:57
Фото: 1MI. Нейросеть вдохнула жизнь в старые фотографии Омска

В Омске «оживили» старинные фотографии города времен СССР

На кадрах можно увидеть знаковые места города.

В сети появилось уникальное видео, где старинные фотографии Омска «ожили» благодаря современным технологиям. Экс-министр образования, а ныне первый проректор ОмГПУ Иван Кротт опубликовал видео в своем телеграм-канале.

КДЦ Маяковского
Дворец искусств имени Малунцева
КДЦ Маяковского. Фото: Телеграм-канал Ивана Кротта

В видео можно рассмотреть знаковые места города, среди которых КДЦ Маяковского и Дворец искусств имени Малунцева.

Снимки, взятые из исторического архива Омской области, прошли обработку нейросетью. Искусственный интеллект превратил их в динамичные сцены. Теперь можно увидеть улицы старого Омска такими, какими они были много лет назад, словно переместившись в прошлое.

Ранее Иван Кротт показывал кадры зимних забав омичей 80-летней давности.

Экс-министр образования показал, как в Омске отмечали Новый год больше 80 лет назад
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#Риана Дязанцева#Видео#Омск#Иван Кротт#Нейросеть#Архив
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