Путешествие во времени: нейросеть превратила советские фото Омска в динамичные кадры

Posted 17 февраля, 07:57
Published 17 февраля, 07:57
Modified 17 февраля, 11:49
Updated 17 февраля, 11:49
В сети появилось уникальное видео, где старинные фотографии Омска «ожили» благодаря современным технологиям. Экс-министр образования, а ныне первый проректор ОмГПУ Иван Кротт опубликовал видео в своем телеграм-канале.
В видео можно рассмотреть знаковые места города, среди которых КДЦ Маяковского и Дворец искусств имени Малунцева.
Снимки, взятые из исторического архива Омской области, прошли обработку нейросетью. Искусственный интеллект превратил их в динамичные сцены. Теперь можно увидеть улицы старого Омска такими, какими они были много лет назад, словно переместившись в прошлое.
Ранее Иван Кротт показывал кадры зимних забав омичей 80-летней давности.