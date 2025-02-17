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Posted 17 февраля, 08:18

Published 17 февраля, 08:18

Modified 17 февраля, 08:21

Updated 17 февраля, 08:21

Из-за снега дороги становятся уже

Прокуратура внесла представление УДХБ за сугробы на омских дорогах

17 февраля 2025, 08:18
Фото: Прокуратура Омской области. Из-за снега дороги становятся уже
В прокуратуре отметили, что из-за снега сужается проезжая часть, а на остановках образуются накаты.

Омская прокуратура обратила внимание на нечищеные дороги в городе. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлены многочисленные факты ненадлежащей очистки дорог от снега, наличия снежных валов, сужающих проезжую часть, скользкости на проезжей части. На некоторых остановках общественного транспорта, посадочных площадках и подъездах к остановкам имеются снежный накат и скользкость, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровья граждан», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство внесло представление директору УДХБ Антону Глебову. В прокуратуре поставили на контроль уборку омских улиц.

Ранее начальник Госжилинспекции Александр Киреев рассказал, как в Омске борются с несвоевременным вывозом снега.

В Госжилинспекции рассказали, как борются с несвоевременным вывозом снега в Омске
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#Евгений Игишев#Снег#Омск#Мэрия#Прокуратура#Уборка#Уборка снега#УДХБ
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