Прокуратура внесла представление УДХБ за сугробы на омских дорогах

Posted 17 февраля, 08:18
Published 17 февраля, 08:18
Modified 17 февраля, 08:21
Updated 17 февраля, 08:21
Омская прокуратура обратила внимание на нечищеные дороги в городе. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлены многочисленные факты ненадлежащей очистки дорог от снега, наличия снежных валов, сужающих проезжую часть, скользкости на проезжей части. На некоторых остановках общественного транспорта, посадочных площадках и подъездах к остановкам имеются снежный накат и скользкость, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровья граждан», — сообщили в прокуратуре.
Ведомство внесло представление директору УДХБ Антону Глебову. В прокуратуре поставили на контроль уборку омских улиц.
Ранее начальник Госжилинспекции Александр Киреев рассказал, как в Омске борются с несвоевременным вывозом снега.