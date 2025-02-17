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Posted 17 февраля, 10:53

Published 17 февраля, 10:53

Modified 18 февраля, 02:48

Updated 18 февраля, 02:48

Стало известно новое расписание рейса из Омска в северный Усть-Ишим

Отменяем рейс? Из Омска в Усть-Ишим с начала года слетал всего 41 человек

17 февраля 2025, 10:53
Фото: gorod55.ru.

Стало известно новое расписание рейса из Омска в северный Усть-Ишим

Чаще всего жители региона летали в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и Астану.

В минтрансе Омской области рассказали о популярных авианаправлениях у местных жителей. Так, с начала 2025 года омичи чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и Астану. Этими рейсами воспользовались 133 508 жителей региона.

Самым непопулярным авиарейсом стал маршрут Омск — Усть-Ишим. Им с начала года воспользовались 41 человек.

«По мнению менеджеров омского аэропорта, тенденция может быть связана со спадом ажиотажа вокруг запуска рейса и улучшением дорожной инфраструктуры, ведущей на север области», — рассказали в минтрансе.

Стоимость билета из Омска в Усть-Ишим составляет 2741 рубль. Перелеты на этом направлении выполняет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Отметим, что в этом году рейсы неоднократно отменяли из-за плохой погоды.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Сочи#Омск#Новосибирск#Москва#Пассажиры#Санкт-Петербург#Авиарейсы#Астана#Усть-Ишим#Минтранс Омской области
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