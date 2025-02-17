Отменяем рейс? Из Омска в Усть-Ишим с начала года слетал всего 41 человек

Posted 17 февраля, 10:53
Published 17 февраля, 10:53
Modified 18 февраля, 02:48
Updated 18 февраля, 02:48
В минтрансе Омской области рассказали о популярных авианаправлениях у местных жителей. Так, с начала 2025 года омичи чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и Астану. Этими рейсами воспользовались 133 508 жителей региона.
Самым непопулярным авиарейсом стал маршрут Омск — Усть-Ишим. Им с начала года воспользовались 41 человек.
«По мнению менеджеров омского аэропорта, тенденция может быть связана со спадом ажиотажа вокруг запуска рейса и улучшением дорожной инфраструктуры, ведущей на север области», — рассказали в минтрансе.
Стоимость билета из Омска в Усть-Ишим составляет 2741 рубль. Перелеты на этом направлении выполняет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Отметим, что в этом году рейсы неоднократно отменяли из-за плохой погоды.