Отменяем рейс? Из Омска в Усть-Ишим с начала года слетал всего 41 человек

В минтрансе Омской области рассказали о популярных авианаправлениях у местных жителей. Так, с начала 2025 года омичи чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и Астану. Этими рейсами воспользовались 133 508 жителей региона.