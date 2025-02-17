Омского экс-депутата Ирину Ковалеву обвинили во взяточничестве

Напомним: Ирина Ковалева долго работала в риэлтерском бизнесе, в 2021 году стала председателем КТОСа «Центральный-3», а в 2022 году была избрана в Горсовет, победив в своем одномандатном округе коммуниста Михаила Федотова. В мае 2024 года она досрочно отказалась от мандата по неясным причинам (официальная формулировка — «по личным мотивам»).