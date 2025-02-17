Омского экс-депутата Ирину Ковалеву обвинили во взяточничестве

Posted 17 февраля, 06:18
Published 17 февраля, 06:18
Modified 17 февраля, 06:20
Updated 17 февраля, 06:20
В Куйбышевском районном суде Омска в ближайшее время начнется рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого является Ирина Ковалева, в прошлом депутат Омского городского Совета. Как рассказал источник Города55, дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ — «получение взятки».
По данным источника, следователи считают, что Ковалева сделала своим помощником человека, который отдавал ей половину зарплаты. Общая сумма взятки, согласно материалам дела, составляет приблизительно 830 тысяч рублей.
Напомним: Ирина Ковалева долго работала в риэлтерском бизнесе, в 2021 году стала председателем КТОСа «Центральный-3», а в 2022 году была избрана в Горсовет, победив в своем одномандатном округе коммуниста Михаила Федотова. В мае 2024 года она досрочно отказалась от мандата по неясным причинам (официальная формулировка — «по личным мотивам»).