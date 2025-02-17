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Posted 17 февраля, 06:18

Published 17 февраля, 06:18

Modified 17 февраля, 06:20

Updated 17 февраля, 06:20

Экс-депутата Омского Горсовета Ирину Ковалеву обвинили во взяточничестве

Омского экс-депутата Ирину Ковалеву обвинили во взяточничестве

17 февраля 2025, 06:18
Фото: gorod55.ru.

Экс-депутата Омского Горсовета Ирину Ковалеву обвинили во взяточничестве

По данным источника Города55, дело уже передано в суд.

В Куйбышевском районном суде Омска в ближайшее время начнется рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого является Ирина Ковалева, в прошлом депутат Омского городского Совета. Как рассказал источник Города55, дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ — «получение взятки».

По данным источника, следователи считают, что Ковалева сделала своим помощником человека, который отдавал ей половину зарплаты. Общая сумма взятки, согласно материалам дела, составляет приблизительно 830 тысяч рублей.

Напомним: Ирина Ковалева долго работала в риэлтерском бизнесе, в 2021 году стала председателем КТОСа «Центральный-3», а в 2022 году была избрана в Горсовет, победив в своем одномандатном округе коммуниста Михаила Федотова. В мае 2024 года она досрочно отказалась от мандата по неясным причинам (официальная формулировка — «по личным мотивам»).

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#Николай Эйхвальд#Общество#Взятка#Новости#Горсовет#Ирина Ковалева
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