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Posted 17 февраля, 02:00

Published 17 февраля, 02:00

Modified 17 февраля, 04:29

Updated 17 февраля, 04:29

Омская область в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Омская область уступила позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни

17 февраля 2025, 02:00
Фото: 1MI. Омская область в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Омская область вошла в топ-60 в рейтинге российских регионов по качеству жизни

В 2023 году регион находился выше.

Омская область заняла 59 место в новом рейтинге российских регионов по качеству жизни от «РИА Новости», набрав 50,628 баллов. В сравнении с предыдущим годом положение региона изменилось: в 2023 году Омская область находилась на 57 строчке с 48,427 баллов, а годом ранее была на 62 месте.

Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2025
Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2025. Фото: РИА Новости

Соседние по рейтингу регионы — Вологодская область, которая расположилась строчкой выше с 50,918 баллами, и Иркутская область, занявшая 60 место с 49,924 баллами. Интересно, что соседняя Новосибирская область улучшила свои позиции, поднявшись с 23 на 21 место с 63,337 баллами.

Традиционно первые строчки заняли:

  • Москва — 84,085 баллов;
  • Санкт-Петербург — 83,388 баллов;
  • Московская область — 81,22 балла.

На последних местах рейтинга оказались:

  • Еврейская автономная область;
  • Республика Ингушетия;
  • Республика Тыва.

В исследовании ежегодно оценивают регионы по различным критериям, включая экономическое развитие, уровень доходов населения, доступность жилья, качество здравоохранения и образования. Напомним, в рейтинге российских регионов по доступности бензина Омская область вошла в топ-40.

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#Риана Дязанцева#Омск#Рейтинг#Качество жизни#РИА Новости
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