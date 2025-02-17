Омская область уступила позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Омская область заняла 59 место в новом рейтинге российских регионов по качеству жизни от «РИА Новости», набрав 50,628 баллов. В сравнении с предыдущим годом положение региона изменилось: в 2023 году Омская область находилась на 57 строчке с 48,427 баллов, а годом ранее была на 62 месте.