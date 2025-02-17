Омская область уступила позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Posted 17 февраля, 02:00
Published 17 февраля, 02:00
Modified 17 февраля, 04:29
Updated 17 февраля, 04:29
Омская область заняла 59 место в новом рейтинге российских регионов по качеству жизни от «РИА Новости», набрав 50,628 баллов. В сравнении с предыдущим годом положение региона изменилось: в 2023 году Омская область находилась на 57 строчке с 48,427 баллов, а годом ранее была на 62 месте.
Соседние по рейтингу регионы — Вологодская область, которая расположилась строчкой выше с 50,918 баллами, и Иркутская область, занявшая 60 место с 49,924 баллами. Интересно, что соседняя Новосибирская область улучшила свои позиции, поднявшись с 23 на 21 место с 63,337 баллами.
Традиционно первые строчки заняли:
На последних местах рейтинга оказались:
В исследовании ежегодно оценивают регионы по различным критериям, включая экономическое развитие, уровень доходов населения, доступность жилья, качество здравоохранения и образования. Напомним, в рейтинге российских регионов по доступности бензина Омская область вошла в топ-40.