Омичи получили более 1 миллиарда штрафов ГИБДД в 2024 году

Чаще штрафы от ГИБДД получали собственники транспортных средств, таких случаев оказалось 261,4 тысяча. Еще 121,8 тысяча нарушений была совершена водителями, некоторые из них привлекались к ответственности за за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП), за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП).