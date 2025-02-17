Омичи получили более 1 миллиарда штрафов ГИБДД в 2024 году

Posted 17 февраля, 14:29
Published 17 февраля, 14:29
Modified 17 февраля, 14:29
Updated 17 февраля, 14:29
В Госавтоинспекции рассказали, сколько штрафов выписали автолюбителям из Омской области в 2024 году. За этот период сотрудники полиции выявили 416 857 нарушителей ПДД, сумма штрафов составила 1,17 млрд рублей. При этом оплачено лишь 704 млн рублей.
Чаще штрафы от ГИБДД получали собственники транспортных средств, таких случаев оказалось 261,4 тысяча. Еще 121,8 тысяча нарушений была совершена водителями, некоторые из них привлекались к ответственности за за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП), за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП).
Напомним, что недавно в департаменте транспорта омской мэрии рассказали, как избежать аварий во время сложных погодных условий.