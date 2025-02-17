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Posted 17 февраля, 14:29

Published 17 февраля, 14:29

Modified 17 февраля, 14:29

Updated 17 февраля, 14:29

Омичи начали платить больше штрафов ГИБДД

Омичи получили более 1 миллиарда штрафов ГИБДД в 2024 году

17 февраля 2025, 14:29
Фото: 1MI. Омичи начали платить больше штрафов ГИБДД
При этом оплачено лишь 700 млн рублей.

В Госавтоинспекции рассказали, сколько штрафов выписали автолюбителям из Омской области в 2024 году. За этот период сотрудники полиции выявили 416 857 нарушителей ПДД, сумма штрафов составила 1,17 млрд рублей. При этом оплачено лишь 704 млн рублей.

Чаще штрафы от ГИБДД получали собственники транспортных средств, таких случаев оказалось 261,4 тысяча. Еще 121,8 тысяча нарушений была совершена водителями, некоторые из них привлекались к ответственности за за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП), за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП).

Напомним, что недавно в департаменте транспорта омской мэрии рассказали, как избежать аварий во время сложных погодных условий.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Штрафы#Штраф#Новости#Госавтоинспекция#Госавтоинспекция Омской области
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