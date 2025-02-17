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Posted 17 февраля, 06:29

Published 17 февраля, 06:29

Modified 17 февраля, 07:04

Updated 17 февраля, 07:04

Метеозависимых омичей ждет непростое испытание

Омичей предупредили о недомоганиях. Рассказываем о геомагнитной погоде

17 февраля 2025, 06:29
Фото: Изображение Midjourney.

Метеозависимых омичей ждет непростое испытание

Во вторник, 18 февраля, Омскую область накроет магнитная буря. Ее пик придется на дневные часы.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 18 февраля в Омскую область придет магнитная буря. Она достигнет пикового значения днем около полудня. Астрономы обещают бурю класса G1. Магнитосфера также будет возбужденной в утренние часы.

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Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно долгосрочному прогнозу, магнитосфера также будет возбужденной в конце февраля и в начале и середине марта. Магнитных бурь астрономы пока не обещают.

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Скриншот. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время геомагнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, которое проявляется в виде головной боли, повышения артериального давления, бессонницы или сонливости. Врачи рекомендуют в это время вести щадящий образ жизни, соблюдать водный режим, отказаться от вредных привычек.

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#Евгений Игишев#Наука#Омская область#Буря#Магнитная буря#Метеозависимость#Недомогание#Солнечная активность
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