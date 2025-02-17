Омичей предупредили о недомоганиях. Рассказываем о геомагнитной погоде

Во время геомагнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, которое проявляется в виде головной боли, повышения артериального давления, бессонницы или сонливости. Врачи рекомендуют в это время вести щадящий образ жизни, соблюдать водный режим, отказаться от вредных привычек.