Омичей предупредили о недомоганиях. Рассказываем о геомагнитной погоде

Posted 17 февраля, 06:29
Published 17 февраля, 06:29
Modified 17 февраля, 07:04
Updated 17 февраля, 07:04
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 18 февраля в Омскую область придет магнитная буря. Она достигнет пикового значения днем около полудня. Астрономы обещают бурю класса G1. Магнитосфера также будет возбужденной в утренние часы.
Согласно долгосрочному прогнозу, магнитосфера также будет возбужденной в конце февраля и в начале и середине марта. Магнитных бурь астрономы пока не обещают.
Во время геомагнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, которое проявляется в виде головной боли, повышения артериального давления, бессонницы или сонливости. Врачи рекомендуют в это время вести щадящий образ жизни, соблюдать водный режим, отказаться от вредных привычек.