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Posted 17 февраля, 08:36

Published 17 февраля, 08:36

Modified 17 февраля, 08:38

Updated 17 февраля, 08:38

Омича осудили за попытку вступить в ряды украинских террористов.

Омича осудили за поддержку украинских террористических организаций

17 февраля 2025, 08:36
Фото: 1MI. Омича осудили за попытку вступить в ряды украинских террористов.
Приговор вынесли в Новосибирске.

22-летнего жителя Омска признали виновным в поддержке запрещенных в России украинских террористических организаций (ч. 2 ст. 205.2 УК России). УФСБ России по Омской области сообщает, что Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес ему приговор.

По данным следствия, молодой человек хотел вступить в украинские вооруженные формирования с целью ведения боевых действий на территории Украины против ВС РФ. Для этого он собирался отправить анкету на вступление.

Также он общался в телеграм с представителем террористической организации, который поручил ему собирать данные о военных объектах и предприятиях оборонной промышленности. Сначала омич согласился, но затем испугался последствий и отказался. Кроме того, он публиковал в интернете материалы, оправдывающие действия террористов.

Суд назначил мужчине штраф в размере 540 тысяч рублей и запретил размещать материалы в интернете на три года. Приговор пока не вступил в силу. Напомним, ранее Город55 писал, что омича приговорили к 5 годам в колонии общего режима за оправдание терроризма.

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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#Штраф#Терроризм#УФСБ#ВС РФ
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