Омича осудили за поддержку украинских террористических организаций

Также он общался в телеграм с представителем террористической организации, который поручил ему собирать данные о военных объектах и предприятиях оборонной промышленности. Сначала омич согласился, но затем испугался последствий и отказался. Кроме того, он публиковал в интернете материалы, оправдывающие действия террористов.