Омича осудили за поддержку украинских террористических организаций

Posted 17 февраля, 08:36
Published 17 февраля, 08:36
Modified 17 февраля, 08:38
Updated 17 февраля, 08:38
22-летнего жителя Омска признали виновным в поддержке запрещенных в России украинских террористических организаций (ч. 2 ст. 205.2 УК России). УФСБ России по Омской области сообщает, что Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес ему приговор.
По данным следствия, молодой человек хотел вступить в украинские вооруженные формирования с целью ведения боевых действий на территории Украины против ВС РФ. Для этого он собирался отправить анкету на вступление.
Также он общался в телеграм с представителем террористической организации, который поручил ему собирать данные о военных объектах и предприятиях оборонной промышленности. Сначала омич согласился, но затем испугался последствий и отказался. Кроме того, он публиковал в интернете материалы, оправдывающие действия террористов.
Суд назначил мужчине штраф в размере 540 тысяч рублей и запретил размещать материалы в интернете на три года. Приговор пока не вступил в силу. Напомним, ранее Город55 писал, что омича приговорили к 5 годам в колонии общего режима за оправдание терроризма.