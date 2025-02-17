«Не так просто вернуться»: омский депутат рассказал о возвращении зарубежных брендов

Популярным западным маркам одежды, таким как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, может быть непросто снова выйти на российский рынок. За время их отсутствия российские производители заняли освободившееся место и теперь могут предложить покупателям качественную одежду. Такое заявление для «РИА Новости» сделал член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат от Омской области Игорь Антропенко.