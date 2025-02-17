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Posted 17 февраля, 03:13

Published 17 февраля, 03:13

Modified 17 февраля, 04:40

Updated 17 февраля, 04:40

В Госдуме считают, что западным брендам будет сложно вернуться в Россию

«Не так просто вернуться»: омский депутат рассказал о возвращении зарубежных брендов

17 февраля 2025, 03:13
Фото: 1MI. В Госдуме считают, что западным брендам будет сложно вернуться в Россию

Омский депутат Антропенко рассказал о возвращении западных брендов в Россию

Игорь Антропенко отметил, что российские компании хорошо себя зарекомендовали.

Популярным западным маркам одежды, таким как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, может быть непросто снова выйти на российский рынок. За время их отсутствия российские производители заняли освободившееся место и теперь могут предложить покупателям качественную одежду. Такое заявление для «РИА Новости» сделал член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат от Омской области Игорь Антропенко.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что компания Inditex, которой принадлежат, в частности, Zara, Bershka и Pull & Bear, останавливает торговлю во всей России. В феврале 2025 года телеграм-канал «Mash» сообщил, что владельцы этих брендов изучают ситуацию и разрабатывают план возвращения, если политическая обстановка изменится.

Однако Антропенко считает, что вернуть прежние позиции будет нелегко. По его словам, производство одежды не требует сложных технологий и огромных вложений, поэтому российские компании быстро адаптировались и уже завоевали доверие покупателей.

«Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придется серьезно демпинговать», — подчеркнул депутат.

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#Риана Дязанцева#Омск#Магазин#Санкции#Госдума#Бренд
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