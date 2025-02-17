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Posted 17 февраля, 08:34

Published 17 февраля, 08:34

Modified 17 февраля, 08:36

Updated 17 февраля, 08:36

Спунер играет в Авангарде под №51

Нападающий «Авангарда» Спунер стал игроком дня КХЛ после дубля в ворота «Ак Барса»

17 февраля 2025, 08:34
Фото: ХК Авангард. Спунер играет в Авангарде под №51
Райан Спунер забросил две шайбы в домашем матче против «Ак Барса», одну из них — при игре в меньшинстве.

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер впервые в сезоне сделал дубль (11-й в карьере), получил 32% голосов болельщиков и был признан лучшим игроком дня КХЛ.

В матче с «Ак Барсом» Спунер шесть раз бросил по воротам, две шайбы залетели в створ, одна из них — при игре в меньшинстве. Матч завершился со счетом 6:2.

Спунер в сезоне-2024/2025 провел за «Авангард» 42 игры и набрал 32 очка (8 голов + 24 ассиста). Показатель полезности хоккеиста составляет «плюс 11». Канадский форвард также выступал за «Авангард» в прошлом сезоне, а ранее играл за минское «Динамо», «Автомобилист», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее Спунер прокомментировал победу над «Ак Барсом». Он назвал игру хорошей и отметил позитивные изменения в команде.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Райан Спунер#Фонбет Чемпионат КХЛ
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