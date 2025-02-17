Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков получил золотую клюшку за 1 000 матчей в КХЛ

Вчера на G-Drive Арене прошел матч между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «ястребов». Перед началом матча на льду состоялась церемония награждения нападающего «Авангарда» Ильи Каблукова. Несколько дней назад он провел 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге и забросил в нем решающую шайбу.