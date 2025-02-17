Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков получил золотую клюшку за 1 000 матчей в КХЛ

Posted 17 февраля, 09:42
Published 17 февраля, 09:42
Modified 17 февраля, 09:44
Updated 17 февраля, 09:44
Вчера на G-Drive Арене прошел матч между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «ястребов». Перед началом матча на льду состоялась церемония награждения нападающего «Авангарда» Ильи Каблукова. Несколько дней назад он провел 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге и забросил в нем решающую шайбу.
Президент КХЛ Виталий Прохоров вручил 37-летнему форварду памятную медаль от лиги, а генеральный директор омского хоккейного клуба Герман Чистяков — золотую клюшку с логотипами команд, в которых выступал Илья Каблуков.
Сейчас на счету нападающего уже 1 002 матча, он является вторым хоккеистом лиги, преодолевшим эту отметку. Первый — 37-летний Владимир Шипачев, который провел 1 036 матчей и продолжает играть до сих пор. 1 001 матч на счету Евгения Бирюкова, уже завершившего спортивную карьеру.
Напомним, что недавно два игрока омского «Авангарда» вошли в пятерку лучших хоккеистов КХЛ за 20-22 недели регулярного чемпионата. Шарипзянов расположился на втором месте рейтинга с коэффициентом 4.38, а Чистяков замыкает пятерку лидеров с показателем 3,87.