На улице Лукашевича в Омске заметили много пожарных машин: что произошло

Posted 17 февраля, 12:54
Published 17 февраля, 12:54
Modified 17 февраля, 13:38
Updated 17 февраля, 13:38
Сегодня, 17 февраля, в 16:34 в доме на улице Лукашевича случился пожар. В квартире на первом этаже девятиэтажки загорелись вещи, самостоятельно до прибытия спасателей МЧС эвакуировались восемь человек.
На месте возгорания работали 16 сотрудников МЧС России на четырех пожарных машинах. Открытое горение на двух квадратных метрах удалось потушить за 20 минут. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.
Напомним, недавно на федеральной трассе под Омском загорелся грузовик. Огонь охватил 48 «квадратов». По предварительным данным, никто не пострадал.