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Posted 17 февраля, 07:05

Published 17 февраля, 07:05

Modified 17 февраля, 07:07

Updated 17 февраля, 07:07

Карантин будет действовать до 12 апреля

Лечения не существует. В Омской области ввели карантин из-за смертельного вируса

17 февраля 2025, 07:05
Фото: 1MI. Карантин будет действовать до 12 апреля

На севере Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции

В поселке Тевриз обнаружили очаг заражения бешенством. На ближайшие два месяца там ввели ограничения.

В Тевризском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства. Такой указ 13 февраля подписал губернатор Виталий Хоценко.

Согласно документу, ограничения будут действовать до 12 апреля. Очаг заражения нашли в поселке Тевриз на улице Комарова. На время карантина в населенном пункте запрещен ввоз и вывоз животных, лечение животных, сельскохозяйственные ярмарки.

Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Ранее Город55 рассказывал, что карантин из-за бешенства ввели в Горьковском районе. В селе Октябрьское зараженная лиса укусила быка. Животное пришлось пристрелить.

Лиса укусила быка: в Омской области объявили карантин из-за бешенства
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#Евгений Игишев#Омск#Карантин#Вирус#Бешенство#Тевриз#Вирус бешенства
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