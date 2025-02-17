«Колоссальные убытки». Преподаватели ОмГУ высудили стимулирующие доплаты

Posted 17 февраля, 09:43
Published 17 февраля, 09:43
Modified 18 февраля, 12:16
Updated 18 февраля, 12:16
Городу55 стало известно, что преподаватели ОмГУ подали исковые заявления о невыплате стимулирующих надбавок за период с февраля 2023 по август 2024 года. Четырем сотрудникам удовлетворили иски, а один из них прошел апелляцию.
Напомним, в конце 2024 года в университете разгорелся скандал. Преподавателей лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше суммы, на которую рассчитывали перед Новым годом. При этом людей даже не оповестили заранее о том, что общая сумма зарплаты будет меньше. Как выяснилось, это не первый раз, когда преподавателям удерживают выплаты.
Согласно пункту 2.2 трудового договора, с учетом соглашения об изменении (дополнении) трудового договора, заработная плата истца состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера. К выплатам стимулирующего характера относится:
Ранее сообщалось, что стимулирующие надбавки сотрудники вуза получали ежемесячно. Однако, как стало известно Городу55, выплаты задерживали еще с 2023 года. В итоге дело дошло до суда.
Один из преподавателей вуза сначала самостоятельно подал заявление, но Советский суд ему отказал. Тогда в Областной суд были переданы дополнительные доказательства. Судебная коллегия приняла их к сведению и пришла к выводу, что сотрудник ОмГУ «не был уведомлен об изменении условий установления стимулирующих выплат (соответствующее уведомление не было направлено за два месяца в письменном виде), влекущим изменение существенных условий трудового договора в части оплаты труда. Соответствующее дополнительное соглашение с ним не заключалось, что представителями ответчика не оспаривалось, поэтому в сложившейся ситуации истец был лишен права на получение заработной платы в прежнем размере».
Таким образом, как уже писали выше, одному из преподавателей суд первой инстанции (Советский районный суд Омска) отказал в удовлетворении иска, а областной суд иск о том, что сотруднику незаконно не выплачивали стимулирующие надбавки, удовлетворил. Информация об этом есть на сайте суда.
«Решение суда в части отказа в удовлетворении требований о взыскании задолженности по стимулирующим выплатам подлежит отмене, в пользу истца подлежат взысканию 211546,4 рублей за период с 01 февраля 2023 года по 31 августа 2024 года», — говорится в апелляционном определении.
Статьей 237 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора (часть 1).
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба (часть 2).
Статьей 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, при этом размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда; при определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
«Это очень серьезно для ректора. Уже около миллиона вуз должен выплатить четырем сотрудникам по незаконно невыплаченной зарплате. А представьте, если бы обратились все 500 человек, кто не получил свои деньги, какие колоссальные убытки были бы для вуза», — сообщила Городу55 доцент кафедры гражданского права ОмГУ Олеся Филиппова.
Она добавила, что суд присудил выплатить преподавателям в пределах 220-280 тысяч рублей каждому истцу. Но теперь предстоит пройти апелляцию, так как руководство вуза будет оспаривать эти решения.
Ранее стало известно, что после скандала с урезанием выплат в вузе приняли новый кодекс этики. Естественно, «после» — не значит «вследствие», однако все это выглядит как попытка вуза заставить преподавателей замолчать. Однако сотрудники не готовы оставить ситуацию и продолжают бороться за свои права. Город55 продолжает следить за развитием ситуации.