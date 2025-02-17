«Колоссальные убытки». Преподаватели ОмГУ высудили стимулирующие доплаты

Один из преподавателей вуза сначала самостоятельно подал заявление, но Советский суд ему отказал. Тогда в Областной суд были переданы дополнительные доказательства. Судебная коллегия приняла их к сведению и пришла к выводу, что сотрудник ОмГУ «не был уведомлен об изменении условий установления стимулирующих выплат (соответствующее уведомление не было направлено за два месяца в письменном виде), влекущим изменение существенных условий трудового договора в части оплаты труда. Соответствующее дополнительное соглашение с ним не заключалось, что представителями ответчика не оспаривалось, поэтому в сложившейся ситуации истец был лишен права на получение заработной платы в прежнем размере».