Готовимся к теплу: летний фестиваль «Симфопарк-2025» пройдет в июле

Posted 17 февраля, 07:07
Published 17 февраля, 07:07
Modified 17 февраля, 11:25
Updated 17 февраля, 11:25
Министерство культуры Омской области сообщает, что фестиваль «Симфопарк» теперь вошел в Национальный календарь событий России. Это единственный проект Омской области, который оказался в престижном списке в 2025 году.
В этом году мероприятие пройдет 5 и 6 июля в «Парке на Королева». Этот фестиваль станет одним из главных событий года в рамках программы «Молодежная столица России».
Напомним, фестиваль «Симфопарк» был впервые проведен в 2016 году и с тех пор стал ежегодной традицией. Мероприятие проходит на свежем воздухе и представляет собой пикник с классической музыкой, который становится доступным и интересным для всех. В прошлом году на фестиваль пришли около 10 000 человек, которые наслаждались 20 часами музыки и различными активностями — от творческих площадок до фудкорта и фотозон.
Ранее стало известно, почему в Омске отменили парад на 23 февраля.