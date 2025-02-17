Готовимся к теплу: летний фестиваль «Симфопарк-2025» пройдет в июле

Напомним, фестиваль «Симфопарк» был впервые проведен в 2016 году и с тех пор стал ежегодной традицией. Мероприятие проходит на свежем воздухе и представляет собой пикник с классической музыкой, который становится доступным и интересным для всех. В прошлом году на фестиваль пришли около 10 000 человек, которые наслаждались 20 часами музыки и различными активностями — от творческих площадок до фудкорта и фотозон.