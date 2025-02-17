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Posted 17 февраля, 07:07

Published 17 февраля, 07:07

Modified 17 февраля, 11:25

Updated 17 февраля, 11:25

Когда и где пройдет омский фестиваль Симфопарк-2025»

Готовимся к теплу: летний фестиваль «Симфопарк-2025» пройдет в июле

17 февраля 2025, 07:07
Фото: gorod55.ru. Когда и где пройдет омский фестиваль Симфопарк-2025»

Стало известно, когда пройдет омский «Симфопарк-2025»

В прошлом году музыкальный open-air продлился два дня — 29 и 30 июня.

Министерство культуры Омской области сообщает, что фестиваль «Симфопарк» теперь вошел в Национальный календарь событий России. Это единственный проект Омской области, который оказался в престижном списке в 2025 году.

В этом году мероприятие пройдет 5 и 6 июля в «Парке на Королева». Этот фестиваль станет одним из главных событий года в рамках программы «Молодежная столица России».

Напомним, фестиваль «Симфопарк» был впервые проведен в 2016 году и с тех пор стал ежегодной традицией. Мероприятие проходит на свежем воздухе и представляет собой пикник с классической музыкой, который становится доступным и интересным для всех. В прошлом году на фестиваль пришли около 10 000 человек, которые наслаждались 20 часами музыки и различными активностями — от творческих площадок до фудкорта и фотозон.

Ранее стало известно, почему в Омске отменили парад на 23 февраля.

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#Риана Дязанцева#Омск#Фестиваль#Концерт#СимфоПарк
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