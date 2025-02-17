Ги Буше занял второе место в рейтинге главных тренеров КХЛ

Напомним, на прошлой неделе «Авангард» не проиграл ни одного матча: встреча с «Адмиралом» во Владивостоке завершилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов», в Хабаровске омичи разгромили местный «Амур» со счетом 7:1, а вчера на домашнем льду с внушительным отрывом победили казанский «Ак Барс» (6:2). Следующая игра омской команды пройдет 19 февраля на G-Drive Арене, соперник — магнитогорский «Металлург».