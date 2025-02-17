Ги Буше занял второе место в рейтинге главных тренеров КХЛ

Posted 17 февраля, 10:07
Published 17 февраля, 10:07
Modified 17 февраля, 18:20
Updated 17 февраля, 18:20
Портал «Чемпионат» опубликовал еженедельный рейтинг главных тренеров Континентальной хоккейной лиги, Руководитель «ястребов» Ги Буше занял в нем второе место. Канадский специалист поднялся сразу на пять позиций и уступил лишь Виктору Козлову из «Салавата Юлаева».
На прошлой неделе Буше занимал лишь седьмое место в списке, впереди него были Андрей Разин («Металлург»), Андрей Козырев («Северсталь»), Николай Заварухин («Автомобилист»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Андрей Кудашов («Динамо» Москва) и Виктор Козлов.
Напомним, на прошлой неделе «Авангард» не проиграл ни одного матча: встреча с «Адмиралом» во Владивостоке завершилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов», в Хабаровске омичи разгромили местный «Амур» со счетом 7:1, а вчера на домашнем льду с внушительным отрывом победили казанский «Ак Барс» (6:2). Следующая игра омской команды пройдет 19 февраля на G-Drive Арене, соперник — магнитогорский «Металлург».