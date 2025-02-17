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Posted 17 февраля, 10:07

Published 17 февраля, 10:07

Modified 17 февраля, 18:20

Updated 17 февраля, 18:20

Ги Буше

Ги Буше занял второе место в рейтинге главных тренеров КХЛ

17 февраля 2025, 10:07
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
За неделю канадский специалист поднялся на пять позиций.

Портал «Чемпионат» опубликовал еженедельный рейтинг главных тренеров Континентальной хоккейной лиги, Руководитель «ястребов» Ги Буше занял в нем второе место. Канадский специалист поднялся сразу на пять позиций и уступил лишь Виктору Козлову из «Салавата Юлаева».

На прошлой неделе Буше занимал лишь седьмое место в списке, впереди него были Андрей Разин («Металлург»), Андрей Козырев («Северсталь»), Николай Заварухин («Автомобилист»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Андрей Кудашов («Динамо» Москва) и Виктор Козлов.

Напомним, на прошлой неделе «Авангард» не проиграл ни одного матча: встреча с «Адмиралом» во Владивостоке завершилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов», в Хабаровске омичи разгромили местный «Амур» со счетом 7:1, а вчера на домашнем льду с внушительным отрывом победили казанский «Ак Барс» (6:2). Следующая игра омской команды пройдет 19 февраля на G-Drive Арене, соперник — магнитогорский «Металлург».

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