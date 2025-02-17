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Posted 17 февраля, 09:00

Published 17 февраля, 09:00

Modified 17 февраля, 09:00

Updated 17 февраля, 09:00

«Газпром нефть» демонстрирует рекорд производственных и экономических показателей

«Газпром нефть» демонстрирует рекорд производственных и экономических показателей

17 февраля 2025, 09:00
Фото: Стоян Васев.
Компания отчиталась о результатах работы в 2024 году. Выручка достигла 4,1 трлн рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 480 млрд рублей.

Как подчеркнул председатель правления Александр Дюков, «Газпром нефть» полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год.

«Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьёзных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса. Компания увеличила добычу и переработку углеводородов, нарастила объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и реализацию через премиальные сбытовые каналы», — заявил Александр Дюков.

Выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники в три раза увеличил оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы».

Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса гидроизодепарафинизации в Омске компания нарастила производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами за счет синтетических базовых масел 2 и 3 групп. С запуском объекта «Газпром нефть» перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы.

Как отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы», для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией компания планомерно расширяет ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь — за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники:

«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов — ГИПД — мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год», — заключил Анатолий Скоромец.
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#Омск#Омская область#Газпром нефть#Производство#Новости#Газпромнефть-СМ#Масла
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