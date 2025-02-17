«Газпром нефть» демонстрирует рекорд производственных и экономических показателей

Posted 17 февраля, 09:00
Published 17 февраля, 09:00
Modified 17 февраля, 09:00
Updated 17 февраля, 09:00
Как подчеркнул председатель правления Александр Дюков, «Газпром нефть» полностью выполнила свои производственные и финансовые планы на 2024 год.
«Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьёзных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса. Компания увеличила добычу и переработку углеводородов, нарастила объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и реализацию через премиальные сбытовые каналы», — заявил Александр Дюков.
Выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники в три раза увеличил оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы».
Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса гидроизодепарафинизации в Омске компания нарастила производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами за счет синтетических базовых масел 2 и 3 групп. С запуском объекта «Газпром нефть» перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы.
Как отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы», для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией компания планомерно расширяет ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь — за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники:
«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов — ГИПД — мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год», — заключил Анатолий Скоромец.