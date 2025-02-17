«Газпром нефть» демонстрирует рекорд производственных и экономических показателей

Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса гидроизодепарафинизации в Омске компания нарастила производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами за счет синтетических базовых масел 2 и 3 групп. С запуском объекта «Газпром нефть» перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы.



Как отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы», для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией компания планомерно расширяет ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь — за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники: