До +3! Весна встретит омичей мощным потеплением

Синоптики представили предварительный прогноз погоды в Омской области на первые дни весны. Так, по данным сервиса Ventusky, 1 марта в регионе потеплеет до -1… -4 градусов, 2 марта — до 0 градусов. По прогнозу Gismeteo, температура воздуха поднимется до +1 градуса, также ожидается снег с дождем. А 3-го числа обещают вовсе потепление до +3 градусов.