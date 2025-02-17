До +3! Весна встретит омичей мощным потеплением

Posted 17 февраля, 12:24
Published 17 февраля, 12:24
Modified 17 февраля, 12:30
Updated 17 февраля, 12:30
Синоптики представили предварительный прогноз погоды в Омской области на первые дни весны. Так, по данным сервиса Ventusky, 1 марта в регионе потеплеет до -1… -4 градусов, 2 марта — до 0 градусов. По прогнозу Gismeteo, температура воздуха поднимется до +1 градуса, также ожидается снег с дождем. А 3-го числа обещают вовсе потепление до +3 градусов.
Судя по долгосрочным прогнозам синоптиков, в первой половине марта температура воздуха будет опускаться до минусовой, причем ночами даже до -15 градусов. А во второй половине месяца обещают обильные осадки.
Напомним, 18 февраля в Омскую область придет магнитная буря. Ее пик придется на дневные часы.