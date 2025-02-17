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Posted 17 февраля, 12:24

Published 17 февраля, 12:24

Modified 17 февраля, 12:30

Updated 17 февраля, 12:30

До +3! Весна встретит омичей мощным потеплением

До +3! Весна встретит омичей мощным потеплением

17 февраля 2025, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Во второй половине месяца будут частые осадки.

Синоптики представили предварительный прогноз погоды в Омской области на первые дни весны. Так, по данным сервиса Ventusky, 1 марта в регионе потеплеет до -1… -4 градусов, 2 марта — до 0 градусов. По прогнозу Gismeteo, температура воздуха поднимется до +1 градуса, также ожидается снег с дождем. А 3-го числа обещают вовсе потепление до +3 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Судя по долгосрочным прогнозам синоптиков, в первой половине марта температура воздуха будет опускаться до минусовой, причем ночами даже до -15 градусов. А во второй половине месяца обещают обильные осадки.

Напомним, 18 февраля в Омскую область придет магнитная буря. Ее пик придется на дневные часы.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Весна#Осадки#Прогноз#Магнитная буря
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