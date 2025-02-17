Дети из 32 омских школ ушли на карантин

В департаменте образования Городу55 сообщили о заболеваемости в школах и садах города. Так, по данным на понедельник, 17 февраля, карантин введен в 74 классах 32 школ. Что касается дошкольников: на изоляцию отправили воспитанников 62 групп 39 детских садов.