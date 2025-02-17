gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 06:31

Published 17 февраля, 06:31

Modified 17 февраля, 07:04

Updated 17 февраля, 07:04

Дети из 32 омских школ ушли на карантин

Дети из 32 омских школ ушли на карантин

17 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.
С начала года отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ, из-за чего классы и группы в яслях закрывают на карантин.

В департаменте образования Городу55 сообщили о заболеваемости в школах и садах города. Так, по данным на понедельник, 17 февраля, карантин введен в 74 классах 32 школ. Что касается дошкольников: на изоляцию отправили воспитанников 62 групп 39 детских садов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).

С начала года медики нашли 33 «вшивых» ребенка в Омской области
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Школьники#Дети#ОРВИ#Болезнь#Заболеваемость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика