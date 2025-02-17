«Дети голые, взрослых нет»: в Омской области проверили неблагополучную семью

Posted 17 февраля, 04:02
Published 17 февраля, 04:02
Modified 17 февраля, 04:22
Updated 17 февраля, 04:22
Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку после сообщений в соцсетях о том, что в деревне Юрьево Кормиловского района маленькие дети находятся дома без взрослых в условиях, угрожающих их здоровью.
Омичи пожаловались, что в одном из домов живет неблагополучная семья. В опубликованном сообщении ВКонтакте в сообществе «Инцидент Омск» говорится:
«В Кормиловском районе, в деревне Юрьево живет неблагополучная семья. Опека не реагируют. Не знаем, куда обращаться уже. На видео просто дети одни голые, а в доме нет никого».
Следователи выяснят все обстоятельства происшествия и проверят, насколько ответственно органы опеки отнеслись к своим обязанностям. Их действиям дадут правовую оценку по статье 293 УК РФ (халатность). Также будет решаться вопрос об ответственности родителей.
В администрации Кормиловского района сообщили, что для выяснения всех деталей потребуется время, а о результатах обещают проинформировать не позднее 18 февраля.
По данным омской полиции, в доме проживает 22-летняя женщина с сожителем и тремя малолетними детьми 2021,2023 и 2024 годов рождения. Условия жизни оказались неудовлетворительными и предоставляют риск для здоровья. Также сообщается, что должный уход за детьми отсутствует.
В отношении омички составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Дети направлены в районную больницу для оказания медицинской помощи и наблюдения. Состояние малышей удовлетворительное. Проверка продолжается.
Отметим, что прокуратура Кормиловского района также организовала проверку. Выяснилось, что мать детей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Рассматривается их помещение в специализированное учреждение, а также возможность ограничения родительских прав 22-летней омички.
Ранее Город55 писал, в той же деревне 19-летняя омичка избила своего 11-месячного сына.