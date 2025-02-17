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Posted 17 февраля, 04:02

Published 17 февраля, 04:02

Modified 17 февраля, 04:22

Updated 17 февраля, 04:22

В Омской области в деревне Юрьево дети остались одни в опасных условиях

«Дети голые, взрослых нет»: в Омской области проверили неблагополучную семью

17 февраля 2025, 04:02
Фото: 1MI. В Омской области в деревне Юрьево дети остались одни в опасных условиях

В Омской области проверили информацию о брошенных детях в деревне Юрьево

Мать детей, 22-летняя омичка, ранее привлекалась к административной ответственности.

Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку после сообщений в соцсетях о том, что в деревне Юрьево Кормиловского района маленькие дети находятся дома без взрослых в условиях, угрожающих их здоровью.

Омичи пожаловались, что в одном из домов живет неблагополучная семья. В опубликованном сообщении ВКонтакте в сообществе «Инцидент Омск» говорится:

«В Кормиловском районе, в деревне Юрьево живет неблагополучная семья. Опека не реагируют. Не знаем, куда обращаться уже. На видео просто дети одни голые, а в доме нет никого».
Маленькие дети остались без присмотра
Маленькие дети остались без присмотра. Фото: Сообществе ВКонтакте «Инцидент Омск»

Следователи выяснят все обстоятельства происшествия и проверят, насколько ответственно органы опеки отнеслись к своим обязанностям. Их действиям дадут правовую оценку по статье 293 УК РФ (халатность). Также будет решаться вопрос об ответственности родителей.

В администрации Кормиловского района сообщили, что для выяснения всех деталей потребуется время, а о результатах обещают проинформировать не позднее 18 февраля.

По данным омской полиции, в доме проживает 22-летняя женщина с сожителем и тремя малолетними детьми 2021,2023 и 2024 годов рождения. Условия жизни оказались неудовлетворительными и предоставляют риск для здоровья. Также сообщается, что должный уход за детьми отсутствует.

В отношении омички составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Дети направлены в районную больницу для оказания медицинской помощи и наблюдения. Состояние малышей удовлетворительное. Проверка продолжается.

Отметим, что прокуратура Кормиловского района также организовала проверку. Выяснилось, что мать детей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Рассматривается их помещение в специализированное учреждение, а также возможность ограничения родительских прав 22-летней омички.

Ранее Город55 писал, в той же деревне 19-летняя омичка избила своего 11-месячного сына.

Открыл печку: омичка призналась, за что жестоко избила годовалого сына
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#Риана Дязанцева#Омск#Следственный комитет#Дети#Халатность#Опека
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