Без пастора, но с казначеем: в лютеранской общине Омска нашли ряд нарушений

Posted 17 февраля, 05:48
Published 17 февраля, 05:48
Modified 17 февраля, 05:50
Updated 17 февраля, 05:50
Управление Министерства юстиции РФ по Омской области провело плановую проверку деятельности местной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская община г. Омска». Из опубликованного отчета следует, что специалисты нашли ряд нарушений.
В частности, выяснилось, что организация не выполняет отдельные пункты собственного устава. Общее собрание участников не утверждало годовой бухгалтерский баланс за 2022 и 2023 годы, за эти же годы не проводилась ревизия. Численность участников менялась, но при этом собрание не рассматривало вопросы об исключении или приеме новых членов.
«В нарушение п. 3.13. устава Совет Организации по окончанию года не отчитывается перед Общим собранием участников об использовании им денежных средств», — говорится в отчете.
Кроме того, с мая 2023 года по январь 2025-го в кирхе не было пастора. А вот казначея и членов комиссии по сбору пожертвований выбрали еще в 2022 году, хотя уставом это не предусмотрено. Специалисты констатируют, что организация использует название на немецком языке, которого нет в уставе, что в социальных сетях она публикует сообщения без необходимой маркировки.
Теперь руководители лютеранской общины обязаны устранить нарушения к 10 апреля.
В апреле 2024 года Город55 писал о том, что управление Минюста закрыло Греко-католический приход, настоятель которого был обвинен в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.