Без пастора, но с казначеем: в лютеранской общине Омска нашли ряд нарушений

Кроме того, с мая 2023 года по январь 2025-го в кирхе не было пастора. А вот казначея и членов комиссии по сбору пожертвований выбрали еще в 2022 году, хотя уставом это не предусмотрено. Специалисты констатируют, что организация использует название на немецком языке, которого нет в уставе, что в социальных сетях она публикует сообщения без необходимой маркировки.