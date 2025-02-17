Атмосферный фронт принесет в Омскую область морозы до -29 градусов

Posted 17 февраля, 11:49
Published 17 февраля, 11:49
Modified 17 февраля, 13:36
Updated 17 февраля, 13:36
По информации Обь-Иртышского УГМС, с 18 по 21 февраля на погоду в Омской области повлияет атмосферный фронт. Из-за этого на территории региона будет облачно и снежно.
Ночью 18 февраля температура воздуха составит -7… -12 градусов (при прояснении -14… -19), днем — -4… -9 градусов. 19 февраля похолодает до -17… -29 градусов ночью и до -5… -16 днем. В пятницу, 21 февраля, ночью прогнозируют -13… -18 градусов (местами до -23), днем — -7… -12 градусов.
По данным сервиса Ventusky, на выходных, 22 и 23 февраля, днем обещают -14… -20 градусов. С 24 по 26 февраля будет в пределах -15 градусов.