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Posted 16 февраля, 13:30

Published 16 февраля, 13:30

Modified 16 февраля, 13:41

Updated 16 февраля, 13:41

Авангард забрал два очка в матче с Ак Барсом

Восемь шайб, драка и победная «волна». Как сыграли «Авангард» и «Ак Барс»

16 февраля 2025, 13:30
Фото: ХК Авангард. Авангард забрал два очка в матче с Ак Барсом

Омский «Авангард» на домашнем льду разгромил «Ак Барс» со счетом 6:2

У омичей шайбы забросили Павел Леука, Евгений Кулик, Райан Спунер (дубль), Наиль Якупов и Константин Окулов.

Омский «Авангард» сегодня, 16 февраля, на домашнем льду принимал казанский «Ак Барс». «Ястребы» победили со счетом 6:2.

В начале первого периода «Ак Барс» устроил серию атак на ворота омичей. Но счет в матче открыл «Авангард» на 7-й минуте. Отличился Павел Леука, это его первая шайба в КХЛ. В атаке поучаствовали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. На 8-й минуте матча за толчок клюшкой удалился «ястреб» Райан Меркли. Почти сразу у омичей малый штраф получил Егор Воронков за задержку соперника. «Авангард» остался втроем, но выстоял в меньшинстве.

На 16-й минуте «ястребы» увеличили отрыв — 2:0. С передачи Ильи Каблукова и Павла Коледова шайбу забросил Евгений Кулик. В конце периода игрок казанской команды Кирилл Семенов получил удаление за задержку соперника, а «Авангард» реализовал большинство. Шайбу забросил Райан Спунер — 3:0.

Егор Воронков
Егор Воронков. Фото: ХК Авангард

Во втором периоде «Ак Барс» заменил голкипера — на лед вместо Амира Мифтахова вышел Тимур Билялов. На 23-й минуте у «Авангарда» за выброс шайбы малый штраф получил Константин Окулов. Гостям понадобилось 11 секунд на реализацию большинства — 3:1.

В середине игрового отрезка у «Авангарда» удалился Евгений Кулик, и «ястребы» смогли забить в меньшинстве. Шайбу забросил Райан Спунер, передача — у Окулова. Со счетом 4:1 команды отправились на второй перерыв.

Ворота защищал Никита Серебряков
Ворота защищал Никита Серебряков. Фото: ХК Авангард

Третий период команды начали с довольно плотной игры. «Ястребов» счет вполне устраивал, но и атаковать не забывали. На 52-й минуте капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поехал на скамейку штрафников за выброс шайбы. «Ястребы» вновь забили в меньшинстве. Отличился Наиль Якупов — 5:1. Но и «Ак Барс» сразу же ответил заброшенной шайбой.

Под конец основного времени хоккеисты решили сойтись в кулачном бою. В итоге Марк Верба и Никита Лямкин заработали по 5 минут за драку. «Ак Барс» снял голкипера, но Окулов отправил шайбу в пустые ворота — 6:2. С таким счетом матч и завершился, а болельщики запустили победную «волну» на трибунах G-Drive Арены.

Статистика матча:

  • Броски: 48-74;
  • Броски в створ: 26-36;
  • Голы: 6-2;
  • Вбрасывания: 33-27;
  • Блокированные броски: 19-7;
  • Силовые приемы: 30-25;
  • Отборы: 9-5;
  • Потери: 9-11;
  • Перехваты: 11-10;
  • Время в атаке: 06:50–17:36;
  • Штраф: 23-9.

Следующий матч «Авангард» проведет в среду, 19 февраля. «Ястребы» на домашнем льду примут магнитогорский «Металлург».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Матч#Игра#Ак Барс
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