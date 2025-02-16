Восемь шайб, драка и победная «волна». Как сыграли «Авангард» и «Ак Барс»

В начале первого периода «Ак Барс» устроил серию атак на ворота омичей. Но счет в матче открыл «Авангард» на 7-й минуте. Отличился Павел Леука, это его первая шайба в КХЛ. В атаке поучаствовали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. На 8-й минуте матча за толчок клюшкой удалился «ястреб» Райан Меркли. Почти сразу у омичей малый штраф получил Егор Воронков за задержку соперника. «Авангард» остался втроем, но выстоял в меньшинстве.