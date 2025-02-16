Волна побед, рост цен и брутальная кухня. Омск в воскресенье

Искусство готовить мясо всегда отличалось своей красотой — даже в формате обычных шашлыков. Однако если подойти к вопросу с точки зрения атмосферы и предпринимательского подхода, то в результате может получиться интересная бизнес идея, дополненная проверенной европейской и русской кухней. Все эти характеристики более чем могут подойти и к заведению, чьи двери совсем скоро откроются и для омичей.