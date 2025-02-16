Волна побед, рост цен и брутальная кухня. Омск в воскресенье

Posted 16 февраля, 14:49
Published 16 февраля, 14:49
Modified 16 февраля, 14:51
Updated 16 февраля, 14:51
И все-таки, омский «Авангард» закрепил свой недельный успех победой над «Ак Барсом» на домашнем льду: игрокам казанского клуба, после 6 шайб от «ястребов», пришлось возвращаться восвояси. Кроме того, в несколько «помятом» состоянии — конец основного времени игры ознаменовался дракой Марка Вербы и Никиты Лямкина. Впрочем, стычка завершилась также быстро, как и началась — 5-минутный штраф быстро возвращает дисциплину на поле.
Куда менее позитивные новости сегодня были озвучены специалистами Омскстата: ценники на некоторые товары по-прежнему ползут вверх и не собираются останавливаться. Однако на этот раз «невидимая рука рынка» коснулась практически элементарных вещей, важных каждому потребителю — бензина и картофеля.
Искусство готовить мясо всегда отличалось своей красотой — даже в формате обычных шашлыков. Однако если подойти к вопросу с точки зрения атмосферы и предпринимательского подхода, то в результате может получиться интересная бизнес идея, дополненная проверенной европейской и русской кухней. Все эти характеристики более чем могут подойти и к заведению, чьи двери совсем скоро откроются и для омичей.