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Posted 16 февраля, 09:19

Published 16 февраля, 09:19

Modified 16 февраля, 09:21

Updated 16 февраля, 09:21

В Омской области в январе значительно подорожал картофель

В Омской области на 14% «подскочила» цена на самые распространенные овощи

16 февраля 2025, 09:19
Фото: gorod55.ru. В Омской области в январе значительно подорожал картофель

Омскстат обнаружил значительное повышение цен на картофель

Один из самых «основных» овощей — картофель — «пробил» ценовой потолок сразу на 14%, что стало одним из самых больших значений за месяц. Однако аналогичная динамика отмечается и для всей потребительской корзины — январские цены на продукты «оторвались» от декабрьских на 1,9%.

Согласно данным Омскстата, динамику изменения цен на самые основные продукты питания омичей сложно назвать «положительной»: даже в сравнении с предновогодними ценами на продовольствие, в январе все равно был отмечен рост стоимости — на 1,9%.

Как отмечается в наблюдениях территориального органа статистики, таких продуктов — «рекордсменов» можно выделить сразу несколько: абсолютным лидером стал картофель (за месяц его стоимость прибавила 14% и теперь составляет в среднем 47 рублей за кило), капуста (12% или 42,8 рубля), а также яблоки — теперь килограмм хрустящего лакомства обходится в 160,2 рубля (цена выросла на 10%).

Примечательно, что процесс подорожания килограмма корнеплода не остановился и в феврале: по данным сервиса «АйМониторинг», 10 февраля его средняя цена составляла почти 51 рубль. Динамика стоимости по отношению к 3 и 9 февраля также продемонстрировала «высокие результаты»: +3 руб (7%) и +7,33 руб (17,9%) соответственно.

Однако, есть и продукты откатившиеся и к «предпраздничным» ценовым значениям: десяток куриных яиц в январе стоил 102 рубля (-3,1%), также снижение цен сказалось и на крупах — гречке и рисе. Кроме того, несколько дешевле стала мука и лук.

Стоит отметить, что в 2024 году стоимость многих продовольственных товаров претерпела существенные изменения: за год цены выросли на 10,3%. Практически четверть от этого значения пришлась именно на декабрь.

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#Илья Скобин#Экономика#Омск#Омскстат#Овощи#Новости#Цены на продукты#Снижение цены
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