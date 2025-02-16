В Омской области на 14% «подскочила» цена на самые распространенные овощи

Как отмечается в наблюдениях территориального органа статистики, таких продуктов — «рекордсменов» можно выделить сразу несколько: абсолютным лидером стал картофель (за месяц его стоимость прибавила 14% и теперь составляет в среднем 47 рублей за кило), капуста (12% или 42,8 рубля), а также яблоки — теперь килограмм хрустящего лакомства обходится в 160,2 рубля (цена выросла на 10%).