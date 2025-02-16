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Posted 16 февраля, 06:01

Published 16 февраля, 06:01

Modified 16 февраля, 06:27

Updated 16 февраля, 06:27

В омской мэрии рассказали подробности о столкновении трамвая и минигрузовика у Октябрьского моста

В омской мэрии рассказали подробности ДТП с участием трамвая у Октябрьского моста

16 февраля 2025, 06:01
Фото: gorod55.ru. В омской мэрии рассказали подробности о столкновении трамвая и минигрузовика у Октябрьского моста

Администрация Омска прокомментировала ДТП с трамваем у «горбатого» моста

Информация о столкновении грузовой «ГАЗели» и трамвая появилась в социальных сетях омичей накануне, 15 февраля — к счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Сообщение о ДТП было опубликовано в одном из популярных городских интернет сообществ около 18:00 часов 15 февраля — его автором стал один из очевидцев, сфотографировавший место дорожного происшествия. К сожалению, каких-либо подробностей инцидента автор публикации не сообщил, ограничившись упоминанием района: трамвай и «ГАЗель» столкнулись на подъезде к Октябрьскому мосту.

Скриншот сообщения о ДТП
Скриншот сообщения о ДТП. Фото: «Инцидент Омск» (ВКонтакте/inci55).

Некоторые подробности о ДТП появились благодаря участию представителей мэрии: в обсуждениях публикации появился комментарий от лица официальной страницы администрации города Омска. Как отмечается, все мероприятия по оформлению аварии были завершены в минимальные сроки — уже через два часа движение трамваев на участке было возобновлено. Кроме того, ДТП обошлось без пострадавших.

К сожалению, аварии с участием пассажирского транспорта редко получают такие формулировки — травматизм в момент столкновения очень распространен. Кроме того, пример подобного ДТП был совсем недавно: в минувшую пятницу несоблюдение дистанции одним из водителей спровоцировало массовую аварию с участием сразу двух автобусов и 3 легковушек. К медицинской помощи после аварии пришлось прибегнуть 11 пассажирам.

Появились подробности жесткого ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Омске
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Трамвай#Новости#Пассажирский транспорт#ДТП с грузовиком
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