В омской мэрии рассказали подробности ДТП с участием трамвая у Октябрьского моста

К сожалению, аварии с участием пассажирского транспорта редко получают такие формулировки — травматизм в момент столкновения очень распространен. Кроме того, пример подобного ДТП был совсем недавно: в минувшую пятницу несоблюдение дистанции одним из водителей спровоцировало массовую аварию с участием сразу двух автобусов и 3 легковушек. К медицинской помощи после аварии пришлось прибегнуть 11 пассажирам.