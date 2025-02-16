В омской мэрии рассказали подробности ДТП с участием трамвая у Октябрьского моста

Posted 16 февраля, 06:01
Published 16 февраля, 06:01
Modified 16 февраля, 06:27
Updated 16 февраля, 06:27
Сообщение о ДТП было опубликовано в одном из популярных городских интернет сообществ около 18:00 часов 15 февраля — его автором стал один из очевидцев, сфотографировавший место дорожного происшествия. К сожалению, каких-либо подробностей инцидента автор публикации не сообщил, ограничившись упоминанием района: трамвай и «ГАЗель» столкнулись на подъезде к Октябрьскому мосту.
Некоторые подробности о ДТП появились благодаря участию представителей мэрии: в обсуждениях публикации появился комментарий от лица официальной страницы администрации города Омска. Как отмечается, все мероприятия по оформлению аварии были завершены в минимальные сроки — уже через два часа движение трамваев на участке было возобновлено. Кроме того, ДТП обошлось без пострадавших.
К сожалению, аварии с участием пассажирского транспорта редко получают такие формулировки — травматизм в момент столкновения очень распространен. Кроме того, пример подобного ДТП был совсем недавно: в минувшую пятницу несоблюдение дистанции одним из водителей спровоцировало массовую аварию с участием сразу двух автобусов и 3 легковушек. К медицинской помощи после аварии пришлось прибегнуть 11 пассажирам.