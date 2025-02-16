Цепи, дерево и камень. В Омске запустят брутальный ресторан мясных блюд

Posted 16 февраля, 06:53
Published 16 февраля, 06:53
Modified 16 февраля, 06:55
Updated 16 февраля, 06:55
Как сообщил Telegram-канал «Омск_путеводитель», новое заведение разместится на проспекте Карла Маркса 18/4 — сейчас там проводится ремонт и последние приготовления к запуску, который намечен на апрель 2025 года. Однако некоторые подробности о новом ресторане «PRОЖАРКА» имеются уже сейчас.
В частности, ресторан получится достаточно просторным — этому способствует большая площадь помещения, около 600 кв. м. и его двухэтажная планировка. Кроме того, заведение выделится и необычным, брутальным дизайном с применением таких материалов как кожа, дерево, камень и металл, а также некоторых стилизованных элементов — например, постеров с животными, снабженными подсветкой.
Также выяснились и некоторые детали будущего меню: как сообщается, в новом ресторане будет представлена русская и европейская кухня, а также характерные для них мясные блюда — в прочтении бренд-шефа из Москвы.
Напомним, ранее Город55 сообщал о переезде омского ресторана SKOPIN — как отметили представители заведения, локация изменится, но полюбившиеся омичам кухня, концепция и атмосфера останутся неизменными.