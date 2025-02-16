Цепи, дерево и камень. В Омске запустят брутальный ресторан мясных блюд

В частности, ресторан получится достаточно просторным — этому способствует большая площадь помещения, около 600 кв. м. и его двухэтажная планировка. Кроме того, заведение выделится и необычным, брутальным дизайном с применением таких материалов как кожа, дерево, камень и металл, а также некоторых стилизованных элементов — например, постеров с животными, снабженными подсветкой.