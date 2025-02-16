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Posted 16 февраля, 06:53

Published 16 февраля, 06:53

Modified 16 февраля, 06:55

Updated 16 февраля, 06:55

В Омске запустится ресторан мясных блюд в необычном стиле

Цепи, дерево и камень. В Омске запустят брутальный ресторан мясных блюд

16 февраля 2025, 06:53
Фото: gorod55.ru. В Омске запустится ресторан мясных блюд в необычном стиле

В Омске откроется двухэтажный ресторан мясных блюд

Новое заведение появится неподалеку от академии транспорта и сможет предложить омичам шедевры русской и европейской кухни — в исполнении известного шеф-повара из Оренбурга.

Как сообщил Telegram-канал «Омск_путеводитель», новое заведение разместится на проспекте Карла Маркса 18/4 — сейчас там проводится ремонт и последние приготовления к запуску, который намечен на апрель 2025 года. Однако некоторые подробности о новом ресторане «PRОЖАРКА» имеются уже сейчас.

В частности, ресторан получится достаточно просторным — этому способствует большая площадь помещения, около 600 кв. м. и его двухэтажная планировка. Кроме того, заведение выделится и необычным, брутальным дизайном с применением таких материалов как кожа, дерево, камень и металл, а также некоторых стилизованных элементов — например, постеров с животными, снабженными подсветкой.

Также выяснились и некоторые детали будущего меню: как сообщается, в новом ресторане будет представлена русская и европейская кухня, а также характерные для них мясные блюда — в прочтении бренд-шефа из Москвы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о переезде омского ресторана SKOPIN — как отметили представители заведения, локация изменится, но полюбившиеся омичам кухня, концепция и атмосфера останутся неизменными.

Стало известно, что омский ресторан SKOPIN скоро переедет на новое место
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Ресторан#Новости#Кухня#Открытие#Атмосфера#Меню
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