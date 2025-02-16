Свыше ПДК. В Ленинском округе Омска зафиксировали опасное загрязнение воздуха

Posted 16 февраля, 04:29
Published 16 февраля, 04:29
Modified 16 февраля, 04:31
Updated 16 февраля, 04:31
Данные об официальном ответе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области появились совсем недавно: 14 февраля власти отреагировали на одно из заявлений о появлении в городе «черного снега» в январе. Как отмечается в ответе министерства, 8 января автоматика поста контроля качества атмосферного воздуха зафиксировала серьезные превышения ПДК в районе улицы К. Заслонова. «Виновниками» загрязнения вновь стали пыль и мелкодисперсные частицы PM 2.5 и PM 10. Кроме того, в официальном ответе упоминается, что за период с 29 декабря по 12 января это была не единственная жалоба — большинство заявителей называли источником загрязнения один из самых проблемных объектов ТГК-11 — ТЭЦ-5.
В связи с этим, в министерстве сообщили о «переадресации» жалоб и данных о превышении ПДК в контролирующие ведомства — именно им и предстоит «принимать меры реагирования».
Однако по другим данным официальным данным, даже спустя месяц ситуация все еще остается тяжелой: накануне в минприроды вновь обнаружили «зашкаливающие» показатели пыли и частиц PM: пик загрязнения пришелся на пятницу, 14 февраля, и составил 1,25 ПДК. В субботу дышать стало уже чуть легче — объем частиц сократился до 1,11 ПДК. Примечательно, что упомянутая разница в показателях была и наглядной — на нее и обратили внимание активисты экологического проекта «ДЫШИ! ОМСК».
Напомним, в феврале Омск неоднократно оказывался и под воздействием неблагоприятных метеоусловий, при которых любые атмосферные загрязнения ощущаются заметнее — первые сообщения о режиме «черного неба» были отмечены еще 4 февраля и закончились точно такими же «осадками»: серый налет «украсил» снег и машины в Чкаловском поселке. Кроме того, режим НМУ объявлялся и 7 февраля, однако это еще не полный список атмосферных бедствий — например, горожанам сразу в двух округах Омска пришлось дышать сероводородом.