Свыше ПДК. В Ленинском округе Омска зафиксировали опасное загрязнение воздуха

Данные об официальном ответе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области появились совсем недавно: 14 февраля власти отреагировали на одно из заявлений о появлении в городе «черного снега» в январе. Как отмечается в ответе министерства, 8 января автоматика поста контроля качества атмосферного воздуха зафиксировала серьезные превышения ПДК в районе улицы К. Заслонова. «Виновниками» загрязнения вновь стали пыль и мелкодисперсные частицы PM 2.5 и PM 10. Кроме того, в официальном ответе упоминается, что за период с 29 декабря по 12 января это была не единственная жалоба — большинство заявителей называли источником загрязнения один из самых проблемных объектов ТГК-11 — ТЭЦ-5.