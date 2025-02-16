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Posted 16 февраля, 04:29

Published 16 февраля, 04:29

Modified 16 февраля, 04:31

Updated 16 февраля, 04:31

В Омске вновь зафиксировали превышение ПДК пыли и мелкодисперсных частиц

Свыше ПДК. В Ленинском округе Омска зафиксировали опасное загрязнение воздуха

16 февраля 2025, 04:29
Фото: gorod55.ru. В Омске вновь зафиксировали превышение ПДК пыли и мелкодисперсных частиц

Надзорные ведомства отреагируют на «черный снег» и выбросы ТЭЦ-5

Под пристальным вниманием общественников и регионального минприроды вновь оказалась скандальная ТЭЦ-5: как отмечается в ответе министерства, данные о превышении ПДК, как и об эпизодах «черного снега», будут переданы в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор.

Данные об официальном ответе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области появились совсем недавно: 14 февраля власти отреагировали на одно из заявлений о появлении в городе «черного снега» в январе. Как отмечается в ответе министерства, 8 января автоматика поста контроля качества атмосферного воздуха зафиксировала серьезные превышения ПДК в районе улицы К. Заслонова. «Виновниками» загрязнения вновь стали пыль и мелкодисперсные частицы PM 2.5 и PM 10. Кроме того, в официальном ответе упоминается, что за период с 29 декабря по 12 января это была не единственная жалоба — большинство заявителей называли источником загрязнения один из самых проблемных объектов ТГК-11 — ТЭЦ-5.

В связи с этим, в министерстве сообщили о «переадресации» жалоб и данных о превышении ПДК в контролирующие ведомства — именно им и предстоит «принимать меры реагирования».

Скриншот ответа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, опубликованный в социальных сетях проекта «ДЫШИ! Омск»
Скриншот ответа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, опубликованный в социальных сетях проекта «ДЫШИ! Омск». Фото: Проект «ДЫШИ! Омск» (ВКонтакте/club184550095)

Однако по другим данным официальным данным, даже спустя месяц ситуация все еще остается тяжелой: накануне в минприроды вновь обнаружили «зашкаливающие» показатели пыли и частиц PM: пик загрязнения пришелся на пятницу, 14 февраля, и составил 1,25 ПДК. В субботу дышать стало уже чуть легче — объем частиц сократился до 1,11 ПДК. Примечательно, что упомянутая разница в показателях была и наглядной — на нее и обратили внимание активисты экологического проекта «ДЫШИ! ОМСК».

Скриншоты фото сравнения интенсивности выбросов ТЭЦ-5 14 и 15 февраля
Скриншоты фото сравнения интенсивности выбросов ТЭЦ-5 14 и 15 февраля
Скриншоты фото сравнения интенсивности выбросов ТЭЦ-5 14 и 15 февраля. Фото: Проект «ДЫШИ! Омск» (ВКонтакте/club184550095)

Напомним, в феврале Омск неоднократно оказывался и под воздействием неблагоприятных метеоусловий, при которых любые атмосферные загрязнения ощущаются заметнее — первые сообщения о режиме «черного неба» были отмечены еще 4 февраля и закончились точно такими же «осадками»: серый налет «украсил» снег и машины в Чкаловском поселке. Кроме того, режим НМУ объявлялся и 7 февраля, однако это еще не полный список атмосферных бедствий — например, горожанам сразу в двух округах Омска пришлось дышать сероводородом.

Токсичная угроза: в двух округах Омска зафиксировали опасные уровни загрязнения
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Воздух#Новости#Министерство природы#ДЫШИ! Омск#Вредные выбросы
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