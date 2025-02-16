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Posted 16 февраля, 07:19

Published 16 февраля, 07:19

Modified 16 февраля, 07:46

Updated 16 февраля, 07:46

Стало известно, какая погода будет в Омской области в начале весны

Стало известно, какая погода будет в Омской области в начале весны

16 февраля 2025, 07:19
Фото: 1MI.
Аномально теплого марта омичам ждать не стоит.

По данным сервиса Ventusky, с понедельника, 17 февраля, по четверг, 20 февраля, температура воздуха в Омской области будет в пределах -5… -8 градусов. С пятницы станет холоднее. С 21 по 23 февраля ожидается -14… -20 градусов.

В ночь на 24 февраля в регионе столбик термометра опустится до -26 градусов, днем прогнозируют -1… -15 градусов. Такая погода будет до 26-го числа включительно. 27 и 28 февраля будет около -8… -11 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Весна встретит омичей небольшим потеплением — температура воздуха 1 марта поднимется до -5 градусов. Ранее мы подробнее писали, какая погода ждет жителей региона в первый месяц весны. Судя по прогнозам, плюсовая температура ожидается только к концу марта.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Весна#Прогноз#Февраль
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