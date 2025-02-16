Стало известно, какая погода будет в Омской области в начале весны

Posted 16 февраля, 07:19
Published 16 февраля, 07:19
Modified 16 февраля, 07:46
Updated 16 февраля, 07:46
По данным сервиса Ventusky, с понедельника, 17 февраля, по четверг, 20 февраля, температура воздуха в Омской области будет в пределах -5… -8 градусов. С пятницы станет холоднее. С 21 по 23 февраля ожидается -14… -20 градусов.
В ночь на 24 февраля в регионе столбик термометра опустится до -26 градусов, днем прогнозируют -1… -15 градусов. Такая погода будет до 26-го числа включительно. 27 и 28 февраля будет около -8… -11 градусов.
Весна встретит омичей небольшим потеплением — температура воздуха 1 марта поднимется до -5 градусов. Ранее мы подробнее писали, какая погода ждет жителей региона в первый месяц весны. Судя по прогнозам, плюсовая температура ожидается только к концу марта.