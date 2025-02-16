Спасение истории. Омский минкульт поддержал идею раскопок на картодроме ДОСААФ

Соответствующая документация уже представлена на интернет-портале министерства. Согласно ей, каких либо замечаний, кроме уже предложенных экспертами, обследовавшими территорию бывшего картодрома и «Стоянки Омской» — одного из обиталищ людей каменного века, у органа исполнительной власти не имеется. А значит, проекты компаний «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», некогда «сражавшихся» за этот земельный участок, стали еще ближе к реализации.