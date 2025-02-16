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Posted 16 февраля, 12:42

Published 16 февраля, 12:42

Modified 16 февраля, 12:44

Updated 16 февраля, 12:44

Стройку на месте картодрома одобрили, но при условии спасательных археологических работ

Спасение истории. Омский минкульт поддержал идею раскопок на картодроме ДОСААФ

16 февраля 2025, 12:42
Фото: gorod55.ru. Стройку на месте картодрома одобрили, но при условии спасательных археологических работ

В минкульте Омской области поддержали строительство на месте картодрома ДОСААФ

Орган власти одобрил проект стройки, предложенный экспертами — согласно ему, все строительные работы можно будет проводить только после археологических раскопок в местах в зоне установки свай и инженерных сетей.

Соответствующая документация уже представлена на интернет-портале министерства. Согласно ей, каких либо замечаний, кроме уже предложенных экспертами, обследовавшими территорию бывшего картодрома и «Стоянки Омской» — одного из обиталищ людей каменного века, у органа исполнительной власти не имеется. А значит, проекты компаний «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», некогда «сражавшихся» за этот земельный участок, стали еще ближе к реализации.

Напомним, представленные компаниями планы подразумевают возведение десятиэтажного апарт-отеля высотою 28 метров, а также культурно-развлекательного центра (он расположится поближе к Ленинградскому мосту). Однако теперь, кроме уже запланированных строительных операций, будет необходимо выполнить достаточно объемные археологические работы, насчитывающие порядка 170 шурфов, котлованов и раскопов самых разных форматов — они будут необходимы для извлечения сохранившихся археологических находок. Кроме того, эксперты особенно подчеркнули приоритет мероприятий по сохранению «Стоянки Омской».

Что примечательно, аналогичной консолидации мнений среди горожан не наблюдается: постройка двух зданий на месте памятника археологии нашел как поддержку, так и «освистание» в социальных сетях. Некоторые из них мы освещали в нашем материале.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Строительство#Памятник#Новости#ДОСААФ#Картодром#Археология
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