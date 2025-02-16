Спасение истории. Омский минкульт поддержал идею раскопок на картодроме ДОСААФ

Posted 16 февраля, 12:42
Published 16 февраля, 12:42
Modified 16 февраля, 12:44
Updated 16 февраля, 12:44
Соответствующая документация уже представлена на интернет-портале министерства. Согласно ей, каких либо замечаний, кроме уже предложенных экспертами, обследовавшими территорию бывшего картодрома и «Стоянки Омской» — одного из обиталищ людей каменного века, у органа исполнительной власти не имеется. А значит, проекты компаний «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», некогда «сражавшихся» за этот земельный участок, стали еще ближе к реализации.
Напомним, представленные компаниями планы подразумевают возведение десятиэтажного апарт-отеля высотою 28 метров, а также культурно-развлекательного центра (он расположится поближе к Ленинградскому мосту). Однако теперь, кроме уже запланированных строительных операций, будет необходимо выполнить достаточно объемные археологические работы, насчитывающие порядка 170 шурфов, котлованов и раскопов самых разных форматов — они будут необходимы для извлечения сохранившихся археологических находок. Кроме того, эксперты особенно подчеркнули приоритет мероприятий по сохранению «Стоянки Омской».
Что примечательно, аналогичной консолидации мнений среди горожан не наблюдается: постройка двух зданий на месте памятника археологии нашел как поддержку, так и «освистание» в социальных сетях. Некоторые из них мы освещали в нашем материале.