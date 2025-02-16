«Проявили характер»: тренер Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Ак Барсом»

Posted 16 февраля, 14:11
Published 16 февраля, 14:11
Modified 16 февраля, 14:14
Updated 16 февраля, 14:14
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу команды над «Ак Барсом». «Ястребы» одолели гостей из Казани со счетом 6:2.
«Я думаю, что сегодня наши игроки проявили характер. Мы можем преодолевать любые неприятности, которые попадаются нам на пути. Ребята работают, полностью отдаются делу», — сообщил тренер.
Ги Буше добавил, что у команды есть улучшения в игре, но «они не работы». Также тренер рассказал о расстановке хоккеистов в связи с травмами в «Авангарде».
«Моя философия в том, чтобы игроки могли адаптироваться к ситуации. Кто-то может играть две смены подряд. В этом и проявляется характер ребят. Всегда будет так, что не будет всех игроков в команде. Поэтому нужно подстраиваться», — добавил Ги Буше.
А полный обзор матча — в нашем материале: