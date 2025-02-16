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Posted 16 февраля, 14:11

Published 16 февраля, 14:11

Modified 16 февраля, 14:14

Updated 16 февраля, 14:14

Ги Буше

«Проявили характер»: тренер Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Ак Барсом»

16 февраля 2025, 14:11
Фото: ХК Авангард. Ги Буше

Главный тренер «Авангарда» рассказал, как удалось обыграть «Ак Барс»

«Ястребы» победили со счетом 6:2. По словам Ги Буше, хоккеисты адаптируются к игре, несмотря на большое количество травмированных игроков.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу команды над «Ак Барсом». «Ястребы» одолели гостей из Казани со счетом 6:2.

«Я думаю, что сегодня наши игроки проявили характер. Мы можем преодолевать любые неприятности, которые попадаются нам на пути. Ребята работают, полностью отдаются делу», — сообщил тренер.

Ги Буше добавил, что у команды есть улучшения в игре, но «они не работы». Также тренер рассказал о расстановке хоккеистов в связи с травмами в «Авангарде».

«Моя философия в том, чтобы игроки могли адаптироваться к ситуации. Кто-то может играть две смены подряд. В этом и проявляется характер ребят. Всегда будет так, что не будет всех игроков в команде. Поэтому нужно подстраиваться», — добавил Ги Буше.

А полный обзор матча — в нашем материале:

Восемь шайб, драка и победная «волна». Как сыграли «Авангард» и «Ак Барс»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Тренер#Главный тренер#Ги Буше
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