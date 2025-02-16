Новое начало. Константин Ткачев возглавит один из районов Омской области

Кроме того, как рассказал сам чиновник, причиной его выхода из обкома КПРФ действительно послужило «недопонимание с руководством» в лице Андрея Алехина, первого секретаря обкома и депутата Госдумы от нашего региона. А предложение возглавить одну из районных администраций Константин Ткачев получил уже от губернатора Омской области — оно, к слову, уже даже получило согласие адресата.