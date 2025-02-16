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Posted 16 февраля, 14:19

Published 16 февраля, 14:19

Modified 16 февраля, 14:21

Updated 16 февраля, 14:21

Константин Ткачев стал одним из претендентов на пост главы Седельниковского района Омской области

Новое начало. Константин Ткачев возглавит один из районов Омской области

16 февраля 2025, 14:19
Фото: gorod55.ru. Константин Ткачев стал одним из претендентов на пост главы Седельниковского района Омской области

Константина Ткачева прочат на пост главы Седельниковского района

Интересное назначение опытного управленца может состояться совсем скоро, но некоторые факты говорят об обратном: во-первых, еще необходимо уладить юридические тонкости, а во-вторых — неизвестно будущее место работы.

«Кризис организации», настигший омский обком КПРФ, может обернуться новыми кадровыми назначениями в вертикали власти. Как отметил один из источников Города55 в аппарате губернатора, Константин Ткачев может занять пост главы одного из северных районов Омской области — с высокой долей вероятности, чиновнику могут доверить управление Седельниковским районом.

Кроме того, как рассказал сам чиновник, причиной его выхода из обкома КПРФ действительно послужило «недопонимание с руководством» в лице Андрея Алехина, первого секретаря обкома и депутата Госдумы от нашего региона. А предложение возглавить одну из районных администраций Константин Ткачев получил уже от губернатора Омской области — оно, к слову, уже даже получило согласие адресата.

К сожалению, более точных деталей о грядущем назначении пока нет: как рассказал сам «опальный» депутат, оно запланировано на февраль, но из-за большого количества юридических манипуляций процесс несколько затянулся.

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#Илья Скобин#Политика#Губернатор#КПРФ#Администрация#Новости#Конфликт#Константин Ткачев
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