Новое начало. Константин Ткачев возглавит один из районов Омской области

Posted 16 февраля, 14:19
Published 16 февраля, 14:19
Modified 16 февраля, 14:21
Updated 16 февраля, 14:21
«Кризис организации», настигший омский обком КПРФ, может обернуться новыми кадровыми назначениями в вертикали власти. Как отметил один из источников Города55 в аппарате губернатора, Константин Ткачев может занять пост главы одного из северных районов Омской области — с высокой долей вероятности, чиновнику могут доверить управление Седельниковским районом.
Кроме того, как рассказал сам чиновник, причиной его выхода из обкома КПРФ действительно послужило «недопонимание с руководством» в лице Андрея Алехина, первого секретаря обкома и депутата Госдумы от нашего региона. А предложение возглавить одну из районных администраций Константин Ткачев получил уже от губернатора Омской области — оно, к слову, уже даже получило согласие адресата.
К сожалению, более точных деталей о грядущем назначении пока нет: как рассказал сам «опальный» депутат, оно запланировано на февраль, но из-за большого количества юридических манипуляций процесс несколько затянулся.