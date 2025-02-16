На грани. Омские медики сократили на треть риск инсульта во время операции на артерии

Как подчеркнул врач, такой результат повторить сложно, но на то это и рекорд, демонстрирующий слаженность всего персонала операционной: это точная и быстрая подача инструментов, правильная подготовка к операции и «отладка» каждого движения рук хирурга. Кроме того, Максим Герасименко отметил, что сама операция потребовала немногим больше времени. К слову, пациент тоже очень быстро «встал на ноги» — уже спустя трое суток мужчина был выписан из больницы.