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Posted 16 февраля, 10:26

Published 16 февраля, 10:26

Modified 16 февраля, 10:28

Updated 16 февраля, 10:28

Врачи из омской ОКБ провели сложнейший этап операции за 10 минут, поставив личный рекорд

На грани. Омские медики сократили на треть риск инсульта во время операции на артерии

16 февраля 2025, 10:26
Фото: gorod55.ru. Врачи из омской ОКБ провели сложнейший этап операции за 10 минут, поставив личный рекорд

Омские хирурги поставили рекорд в исполнении сложнейшей сосудистой операции

Удаление атеросклеротических бляшек в сонной артерии для сосудистых хирургов — операция на считанные минуты, ведь во время ее проведения жизнь пациента зависит только от одной артерии и промедление — недопустимый риск. Но, как оказалось, омские медики способны свести его к минимуму.

Добиться полного выздоровления пациента, как и новых высот в профессиональном мастерстве, удалось сосудистым хирургам омской Областной клинической больницы, выполнившим одну из сложнейших операций в минимально допустимые сроки.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, «звездным» для хирургов ОКБ стал случай с одним из возрастных пациентов — во время узкопрофильного обследования у мужчины были выявлены атеросклеротические бляшки, сузивших просвет артерии на 70%. К сожалению, подобного рода диагнозы возможно устранить только хирургическим способом, но и он сопряжен с огромным риском для жизни пациента: работа сосудистых хирургов требует перекрытия кровотока, а значит, нормальная циркуляция крови в головном мозге серьезно сокращается, что с каждой минутой увеличивает опасность инсульта и осложнений.

Фотография из операционной
Фотография из операционной. Фото: Максим Герасименко. Пресс-служба Минздрава Омской области

Тем не менее специалисты смогли завершить необходимые манипуляции в «лучшем виде» — самый ответственный и опасный этап, требовавший остановки кровотока, был завершен за 10 минут — при предельно допустимом интервале в полчаса.

«Раньше мы укладывались в 22 минуты, 18 минут, доходили до 14-15 минут. До десяти минут этот интервал пережатия удалось сократить впервые» — отметил сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко.

Как подчеркнул врач, такой результат повторить сложно, но на то это и рекорд, демонстрирующий слаженность всего персонала операционной: это точная и быстрая подача инструментов, правильная подготовка к операции и «отладка» каждого движения рук хирурга. Кроме того, Максим Герасименко отметил, что сама операция потребовала немногим больше времени. К слову, пациент тоже очень быстро «встал на ноги» — уже спустя трое суток мужчина был выписан из больницы.

Напомним, ранее Город55 рассказывал историю другого пациента, избежавшего ампутации ноги благодаря усилиям омских врачей: полная победа над болезнью потребовала 9 месяцев.

Почти 9 месяцев борьбы. Омские хирурги спасли пациентку от ампутации ноги
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#Илья Скобин#Здоровье#Омск#Новости#Операция#Рекорд#Инсульт#Риски#Хирургия
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