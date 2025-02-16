На грани. Омские медики сократили на треть риск инсульта во время операции на артерии

Posted 16 февраля, 10:26
Published 16 февраля, 10:26
Modified 16 февраля, 10:28
Updated 16 февраля, 10:28
Добиться полного выздоровления пациента, как и новых высот в профессиональном мастерстве, удалось сосудистым хирургам омской Областной клинической больницы, выполнившим одну из сложнейших операций в минимально допустимые сроки.
Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, «звездным» для хирургов ОКБ стал случай с одним из возрастных пациентов — во время узкопрофильного обследования у мужчины были выявлены атеросклеротические бляшки, сузивших просвет артерии на 70%. К сожалению, подобного рода диагнозы возможно устранить только хирургическим способом, но и он сопряжен с огромным риском для жизни пациента: работа сосудистых хирургов требует перекрытия кровотока, а значит, нормальная циркуляция крови в головном мозге серьезно сокращается, что с каждой минутой увеличивает опасность инсульта и осложнений.
Тем не менее специалисты смогли завершить необходимые манипуляции в «лучшем виде» — самый ответственный и опасный этап, требовавший остановки кровотока, был завершен за 10 минут — при предельно допустимом интервале в полчаса.
«Раньше мы укладывались в 22 минуты, 18 минут, доходили до 14-15 минут. До десяти минут этот интервал пережатия удалось сократить впервые» — отметил сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко.
Как подчеркнул врач, такой результат повторить сложно, но на то это и рекорд, демонстрирующий слаженность всего персонала операционной: это точная и быстрая подача инструментов, правильная подготовка к операции и «отладка» каждого движения рук хирурга. Кроме того, Максим Герасименко отметил, что сама операция потребовала немногим больше времени. К слову, пациент тоже очень быстро «встал на ноги» — уже спустя трое суток мужчина был выписан из больницы.
Напомним, ранее Город55 рассказывал историю другого пациента, избежавшего ампутации ноги благодаря усилиям омских врачей: полная победа над болезнью потребовала 9 месяцев.