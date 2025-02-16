Люби и бак пополнять. Цены на омских заправках в январе не перестали расти

Posted 16 февраля, 13:36
Published 16 февраля, 13:36
Modified 16 февраля, 13:38
Updated 16 февраля, 13:38
Согласно наблюдениям специалистов Омскстата, в январе обслуживание многих автомобилей на бензине стало еще дороже: всему виной не прекращающийся рост стоимости бензина. В большинстве случаев рост составил порядка 1% и исчислялся в копейках, однако ощутили его многие водители.
Например, стоимость АИ-92 достигла отметки свыше 53 рублей за литр — в декабре такой же объем топлива обошелся на 52 копейки дешевле (или же, на 1,05%). Ценник на АИ-95 претерпел схожие изменения, прибавив 54 копейки, и теперь литр этой марки оценивается в среднем в 57,68 рубля. Меньшие процентные значения наблюдаются в сегменте высокооктанового топлива: в январе марки АИ-98 и АИ-100 прибавили «всего» 0,18%, достигнув в цене 76,6 рубля за литр.
Примечательно, что эта тенденция на постоянный рост цен не затронула дизель и газомоторное топливо: в сравнении с декабрем они потеряли в цене 0,48% и 3,51% соответственно. Теперь литр «черного» и «голубого» в среднем обходится в 69,42 рубля и почти 26 рублей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о 14% повышении цен на самого частого «гостя» кухонь омичей — обыкновенный картофель. Теперь, по оценкам специалистов, средняя цена килограмма картошки равна 47 рублям.