Люби и бак пополнять. Цены на омских заправках в январе не перестали расти

Например, стоимость АИ-92 достигла отметки свыше 53 рублей за литр — в декабре такой же объем топлива обошелся на 52 копейки дешевле (или же, на 1,05%). Ценник на АИ-95 претерпел схожие изменения, прибавив 54 копейки, и теперь литр этой марки оценивается в среднем в 57,68 рубля. Меньшие процентные значения наблюдаются в сегменте высокооктанового топлива: в январе марки АИ-98 и АИ-100 прибавили «всего» 0,18%, достигнув в цене 76,6 рубля за литр.