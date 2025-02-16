gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 11:33

Published 16 февраля, 11:33

Modified 16 февраля, 11:35

Updated 16 февраля, 11:35

Лакомства для капибар, рекорды «Авангарда» и близость паводка. Главные темы недели

Лакомства для капибар, рекорды «Авангарда» и близость паводка. Главные темы недели

16 февраля 2025, 11:33
Фото: gorod55.ru.
Минувшие 7 дней были богаты на самые разные события — уследить за ними поможет наш очередной выпуск дайджеста главных тем недели.

Новость №1. Угроза, ждущая тепла.

Росгидромет бьет тревогу: в этом году Омская и Тюменская область оказались особенно уязвимы к паводкам — бассейны рек Иртыш и Ишим таят в себе не только «сюрпризы» в виде кратковременных подъемов уровня вод, но и ощутимую угрозу в виде продолжительного паводка. Кроме того, предпосылок для него хватает и без рек: осадки, выпавшие за зиму в Казахстане, с наступлением тепла «придут в движение», однако переполненные водохранилища, как и сильно промерзшая земля, не смогут в один момент принять такой объем вод.

Снег тает, вода поднимается: омичей предупредили о серьезных паводках
Узнать подробнее

Но, кажется, в этот раз не в безопасности даже жители Омска — поэтому омская мэрия резко активизировала целый ряд вопросов «водоотведения»: это и чистка улиц от снега, промыв канализационных и ливневых сетей, а также подготовка специальных бригад, способных вовремя отреагировать на возникающие паводковые проблемы. А они, кажется, и не заканчивались — правда, совсем по другим причинам.

Омичам рассказали, как правильно готовиться к весне, чтобы не затопило дворы
Узнать подробнее

Новость №2. Дефицит радости у омских капибар.

Затянувшаяся зима отразилась и на «быте» капибар, проживающих в омском «ЭкоЦентре»: холода буквально подорвали их запасы лакомств в виде кабачков и тыкв, запасенных еще осенью. К счастью, удивленно рассматривать салат и капусту в своих мисочках (да, они их едят, но несколько отвыкли, пока «налегали» на кабачки) им долго не пришлось: после «клича» зоопарка в социальных сетях, милых животных буквально «завалили» излюбленной едой, причем так, что дарителей пришлось настойчиво просить прекратить нести овощи в «ЭкоЦентр».

Кабачковый дефицит: капибары в омском зоопарке остались без лакомств
Узнать подробнее

Новость №3. Хороший хоккей и счета разгромные.

Минувшая неделя выдалась особенно приятной для фанатов омского хоккейного клуба «Авангард», ведь «ястребы» показали «хороший хоккей» в двух матчах. Причем — с позитивной динамикой: неделя началась с «разогрева» на счете 5:2 в пользу омичей — домашняя встреча никак не помогла «Адмиралу».

«Авангард» забил пять шайб в ворота соперника и одолел дальневосточный «Адмирал»
Узнать подробнее

А продолжилась таким же «походом в гости» уже к хабаровскому «Амуру». Хозяева льда оказались более чем гостеприимными: свою единственную шайбу «Амур» добыл при реализации большинства на 34-йминуте. Замена голкипера не спасла ситуацию.

Сумасшедший матч «Авангарда». Омичи на выезде разгромили хабаровский «Амур»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#ХК Авангард#Омск#Зоопарк#Итоги недели#Весенний паводок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика