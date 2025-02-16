Лакомства для капибар, рекорды «Авангарда» и близость паводка. Главные темы недели

Росгидромет бьет тревогу: в этом году Омская и Тюменская область оказались особенно уязвимы к паводкам — бассейны рек Иртыш и Ишим таят в себе не только «сюрпризы» в виде кратковременных подъемов уровня вод, но и ощутимую угрозу в виде продолжительного паводка. Кроме того, предпосылок для него хватает и без рек: осадки, выпавшие за зиму в Казахстане, с наступлением тепла «придут в движение», однако переполненные водохранилища, как и сильно промерзшая земля, не смогут в один момент принять такой объем вод.