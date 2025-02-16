Лакомства для капибар, рекорды «Авангарда» и близость паводка. Главные темы недели

Posted 16 февраля, 11:33
Published 16 февраля, 11:33
Modified 16 февраля, 11:35
Updated 16 февраля, 11:35
Росгидромет бьет тревогу: в этом году Омская и Тюменская область оказались особенно уязвимы к паводкам — бассейны рек Иртыш и Ишим таят в себе не только «сюрпризы» в виде кратковременных подъемов уровня вод, но и ощутимую угрозу в виде продолжительного паводка. Кроме того, предпосылок для него хватает и без рек: осадки, выпавшие за зиму в Казахстане, с наступлением тепла «придут в движение», однако переполненные водохранилища, как и сильно промерзшая земля, не смогут в один момент принять такой объем вод.
Но, кажется, в этот раз не в безопасности даже жители Омска — поэтому омская мэрия резко активизировала целый ряд вопросов «водоотведения»: это и чистка улиц от снега, промыв канализационных и ливневых сетей, а также подготовка специальных бригад, способных вовремя отреагировать на возникающие паводковые проблемы. А они, кажется, и не заканчивались — правда, совсем по другим причинам.
Затянувшаяся зима отразилась и на «быте» капибар, проживающих в омском «ЭкоЦентре»: холода буквально подорвали их запасы лакомств в виде кабачков и тыкв, запасенных еще осенью. К счастью, удивленно рассматривать салат и капусту в своих мисочках (да, они их едят, но несколько отвыкли, пока «налегали» на кабачки) им долго не пришлось: после «клича» зоопарка в социальных сетях, милых животных буквально «завалили» излюбленной едой, причем так, что дарителей пришлось настойчиво просить прекратить нести овощи в «ЭкоЦентр».
Минувшая неделя выдалась особенно приятной для фанатов омского хоккейного клуба «Авангард», ведь «ястребы» показали «хороший хоккей» в двух матчах. Причем — с позитивной динамикой: неделя началась с «разогрева» на счете 5:2 в пользу омичей — домашняя встреча никак не помогла «Адмиралу».
А продолжилась таким же «походом в гости» уже к хабаровскому «Амуру». Хозяева льда оказались более чем гостеприимными: свою единственную шайбу «Амур» добыл при реализации большинства на 34-йминуте. Замена голкипера не спасла ситуацию.