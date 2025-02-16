Готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск на три дня

Posted 16 февраля, 07:54
Published 16 февраля, 07:54
Modified 16 февраля, 07:58
Updated 16 февраля, 07:58
По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, с 16 по 18 февраля в Омской области ожидается магнитная буря слабой интенсивности. Буря будет иметь уровень G1 (слабая), однако она все равно может повлиять на самочувствие некоторых людей.
Магнитная буря накроет регион в ночь на понедельник, 17 февраля, но к утра магнитосфера вернется в спокойное состояние. Однако после полудня 18 февраля геомагнитная обстановка снова станет нестабильной.
Отметим, что в научной литературе нет подтверждения того, что бури влияют на здоровье, но на практике врачи сталкиваются с метеозависимостью. В этот период люди могут почувствовать головную боль, тошноту, слабость, снижение работоспособности.
Следующие геомагнитные возмущения ожидаются в конце месяца. Повышенная активность магнитного поля будет с 26 февраля по 2 марта.