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Posted 16 февраля, 07:54

Published 16 февраля, 07:54

Modified 16 февраля, 07:58

Updated 16 февраля, 07:58

Магнитная буря заставит страдать омичей три дня подряд

Готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск на три дня

16 февраля 2025, 07:54
Фото: Изображение Midjourney.

Магнитная буря заставит страдать омичей три дня подряд

Во время повышенной магнитной активности увеличивается риск инфарктов и инсультов.

По информации ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, с 16 по 18 февраля в Омской области ожидается магнитная буря слабой интенсивности. Буря будет иметь уровень G1 (слабая), однако она все равно может повлиять на самочувствие некоторых людей.

Магнитная буря накроет регион в ночь на понедельник, 17 февраля, но к утра магнитосфера вернется в спокойное состояние. Однако после полудня 18 февраля геомагнитная обстановка снова станет нестабильной.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что в научной литературе нет подтверждения того, что бури влияют на здоровье, но на практике врачи сталкиваются с метеозависимостью. В этот период люди могут почувствовать головную боль, тошноту, слабость, снижение работоспособности.

Следующие геомагнитные возмущения ожидаются в конце месяца. Повышенная активность магнитного поля будет с 26 февраля по 2 марта.

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#Ольга Скворцова#Омск#Астрономия#Прогноз#Магнитная буря#Магнитосфера#Метеочувствительные люди#Геомагнитная обстановка#Самочувствие
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