Жители Омской области задолжали водоканалу более 1 миллиарда рублей

В 2025 году водоканал планирует начать стимулировать оплату услуг и призывает омичей не уклонятся от платежей. Если абоненты все же не будут идти на диалог, компания будет использовать автодозвон, предупреждения, взыскание через суд и приставов, отключение воды. Известно, что в суд планируется подать на более 40 000 должников.