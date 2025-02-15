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Posted 15 февраля, 06:10

Published 15 февраля, 06:10

Modified 15 февраля, 06:10

Updated 15 февраля, 06:10

Омичи задолжали водоканалу более 1 млрд рублей

Жители Омской области задолжали водоканалу более 1 миллиарда рублей

15 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI. Омичи задолжали водоканалу более 1 млрд рублей
Эта сумма почти на 150 млн рублей больше, чем было в 2023 году.

Омский водоканал подвел итоги 2024 года и выяснил, что общая задолженность абонентов за этот период составила 1 млрд 133 млн рублей. Эта сумма почти на 150 млн больше показателей 2023 года.

Основной рост долга, как отметили в компании, связан со снижением платежей жителей региона, а также УК, ТСЖ и ЖСК. Долг населения — 655 млн рублей (многоквартирные дома — 609 млн рублей, частный сектор — 46 млн рублей), долги «Тепловой компании» выросли на 56 млн рублей (57%), задолженность Омского муниципального района — более чем на 25 млн рублей.

В 2025 году водоканал планирует начать стимулировать оплату услуг и призывает омичей не уклонятся от платежей. Если абоненты все же не будут идти на диалог, компания будет использовать автодозвон, предупреждения, взыскание через суд и приставов, отключение воды. Известно, что в суд планируется подать на более 40 000 должников.

Напомним, что ранее глава Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских объяснил, из-за чего растут тарифы на коммунальные услуги.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Квитанции
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