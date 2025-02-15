Жители Омской области задолжали водоканалу более 1 миллиарда рублей

Posted 15 февраля, 06:10
Published 15 февраля, 06:10
Modified 15 февраля, 06:10
Updated 15 февраля, 06:10
Омский водоканал подвел итоги 2024 года и выяснил, что общая задолженность абонентов за этот период составила 1 млрд 133 млн рублей. Эта сумма почти на 150 млн больше показателей 2023 года.
Основной рост долга, как отметили в компании, связан со снижением платежей жителей региона, а также УК, ТСЖ и ЖСК. Долг населения — 655 млн рублей (многоквартирные дома — 609 млн рублей, частный сектор — 46 млн рублей), долги «Тепловой компании» выросли на 56 млн рублей (57%), задолженность Омского муниципального района — более чем на 25 млн рублей.
В 2025 году водоканал планирует начать стимулировать оплату услуг и призывает омичей не уклонятся от платежей. Если абоненты все же не будут идти на диалог, компания будет использовать автодозвон, предупреждения, взыскание через суд и приставов, отключение воды. Известно, что в суд планируется подать на более 40 000 должников.
Напомним, что ранее глава Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских объяснил, из-за чего растут тарифы на коммунальные услуги.