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Posted 15 февраля, 10:15

Published 15 февраля, 10:15

Modified 15 февраля, 10:15

Updated 15 февраля, 10:15

В Омске назначили нового военного комиссара

В военном комиссариате Омской области назвали имя нового руководителя

15 февраля 2025, 10:15
Фото: Изображение Midjourney. В Омске назначили нового военного комиссара
Исполняющим обязанности военного комиссара стал Вячеслав Верхоланцев.

В ЕГРЮЛ появилась информация о новом руководителе военного комиссариата Омской области. Исполняющим обязанности военного комиссара стал Вячеслав Верхоланцев. Его назначили на должность 13 февраля.

Напомним, что предыдущий военный комиссар региона Юрий Мешавкин ушел в отставку в конце декабря прошлого года, причины его ухода с должности до сих пор неизвестны. Тогда его исключили из призывной комиссии Омской области и внесли туда Верхоланцева.

Ранее Город55 писал, что недавно в Омской области переназначили первого заместителя министра образования. Должность сохранил за собой Анатолий Полынский, чиновник занимает этот пост уже год, с 9 февраля 2024.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Военные#Новости#Военнослужащий#Военнослужащие#Военный комиссариат
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