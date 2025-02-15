В военном комиссариате Омской области назвали имя нового руководителя

Posted 15 февраля, 10:15
Published 15 февраля, 10:15
Modified 15 февраля, 10:15
Updated 15 февраля, 10:15
В ЕГРЮЛ появилась информация о новом руководителе военного комиссариата Омской области. Исполняющим обязанности военного комиссара стал Вячеслав Верхоланцев. Его назначили на должность 13 февраля.
Напомним, что предыдущий военный комиссар региона Юрий Мешавкин ушел в отставку в конце декабря прошлого года, причины его ухода с должности до сих пор неизвестны. Тогда его исключили из призывной комиссии Омской области и внесли туда Верхоланцева.
Ранее Город55 писал, что недавно в Омской области переназначили первого заместителя министра образования. Должность сохранил за собой Анатолий Полынский, чиновник занимает этот пост уже год, с 9 февраля 2024.