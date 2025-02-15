В военном комиссариате Омской области назвали имя нового руководителя

Напомним, что предыдущий военный комиссар региона Юрий Мешавкин ушел в отставку в конце декабря прошлого года, причины его ухода с должности до сих пор неизвестны. Тогда его исключили из призывной комиссии Омской области и внесли туда Верхоланцева.