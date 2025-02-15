В Омске за год планируют расселить 938 человек из аварийных домов

Posted 15 февраля, 09:31
Published 15 февраля, 09:31
Modified 15 февраля, 09:33
Updated 15 февраля, 09:33
В департаменте жилищной политики Городу55 предоставили данные по переселению из аварийного жилья в Омске. По информации ведомства, в 2024 году на территории города из аварийных домов переселили 1236 человек.
В 2025 году на реализацию таких мероприятий предусмотрено 467,98 миллионов рублей. Кроме того, из областного бюджета на указанные цели довели иной межбюджетный трансферт в размере 50,36 млн рублей.
«В 2025 году планируется переселить из аварийных многоквартирных домов 938 человек в рамках реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», — добавили в департаменте жилищной политики.
Ранее мы писали, что власти направили Омску 50,4 млн рублей для переселения людей из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Средства выделили по поручению губернатора Виталия Хоценко.