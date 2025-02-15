В Омске выставили на продажу необычные диваны за 1 миллион рублей

Posted 15 февраля, 08:15
Published 15 февраля, 08:15
Modified 15 февраля, 08:39
Updated 15 февраля, 08:39
На сайте «Авито» выставили на продажу два необычных дивана. Один из них в форме гориллы, а другой — в форме дракона. Высота дивана-гориллы составляет 180 см, ширина — 250 см, а глубина — 200 см. По бокам расположены подлокотники, которые имитируют большие лапы гориллы, а спинка выполнена в форме ее груди.
Автор объявления отмечает, что предзаказ на такой диван необходимо оформлять за месяц. Несмотря на то, что продавец базируется в омском «Миллениуме», «гориллу» могут доставить из Китая в любой город России. Цена необычного предмета интерьера — 1,150 млн рублей.
Еще один диван, но на этот раз в форме дракона, стоит уже дороже — 1,2 млн рублей. У него нет подлокотников, но места для отдыха намного больше, так как сам диван похож на большой пуфик (ширина — 200 см, высота — 50 см, глубина — 200 см). Кажется, что дракон просто прилег отдохнуть, его голова склоняется к туловищу и при желании может использоваться как подушка.
Этот вариант также необходимо заказывать за месяц, в отличие от предыдущего дивана, у этого известен материал верха: замша и велюр. Заказчик самостоятельно может выбрать цвет дракона, есть два на выбор — черный и серый.
Отметим, есть большая вероятность, что диваны на фото созданы нейросетью, поэтому следует быть осторожнее с заказом и заранее уточнять все детали, просить дополнительные фото/видео товара.
Ранее Город55 рассказывал, какие памятные вещи для болельщиков «Авангарда» продают омичи на сайте «Авито». Среди таких оказались: книга об истории «Авангарда», фирменный бомбер, джерси старого образца и рюкзак с символикой команды.