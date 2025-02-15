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Posted 15 февраля, 08:15

Published 15 февраля, 08:15

Modified 15 февраля, 08:39

Updated 15 февраля, 08:39

В Омске продают необычные диваны

В Омске выставили на продажу необычные диваны за 1 миллион рублей

15 февраля 2025, 08:15
Фото: 1MI. В Омске продают необычные диваны
Омичам предлагают приобрести диваны в форме гориллы и дракона.

На сайте «Авито» выставили на продажу два необычных дивана. Один из них в форме гориллы, а другой — в форме дракона. Высота дивана-гориллы составляет 180 см, ширина — 250 см, а глубина — 200 см. По бокам расположены подлокотники, которые имитируют большие лапы гориллы, а спинка выполнена в форме ее груди.

Автор объявления отмечает, что предзаказ на такой диван необходимо оформлять за месяц. Несмотря на то, что продавец базируется в омском «Миллениуме», «гориллу» могут доставить из Китая в любой город России. Цена необычного предмета интерьера — 1,150 млн рублей.

Диван-горилла
Диван-горилла. Фото: Авито

Еще один диван, но на этот раз в форме дракона, стоит уже дороже — 1,2 млн рублей. У него нет подлокотников, но места для отдыха намного больше, так как сам диван похож на большой пуфик (ширина — 200 см, высота — 50 см, глубина — 200 см). Кажется, что дракон просто прилег отдохнуть, его голова склоняется к туловищу и при желании может использоваться как подушка.

Этот вариант также необходимо заказывать за месяц, в отличие от предыдущего дивана, у этого известен материал верха: замша и велюр. Заказчик самостоятельно может выбрать цвет дракона, есть два на выбор — черный и серый.

Диван-дракон
Диван-дракон. Фото: Авито

Отметим, есть большая вероятность, что диваны на фото созданы нейросетью, поэтому следует быть осторожнее с заказом и заранее уточнять все детали, просить дополнительные фото/видео товара.

Ранее Город55 рассказывал, какие памятные вещи для болельщиков «Авангарда» продают омичи на сайте «Авито». Среди таких оказались: книга об истории «Авангарда», фирменный бомбер, джерси старого образца и рюкзак с символикой команды.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Продажа#Новости#Продавцы#Авито#Диван#Дорогой диван
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