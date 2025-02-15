В Омске выставили на продажу необычные диваны за 1 миллион рублей

Еще один диван, но на этот раз в форме дракона, стоит уже дороже — 1,2 млн рублей. У него нет подлокотников, но места для отдыха намного больше, так как сам диван похож на большой пуфик (ширина — 200 см, высота — 50 см, глубина — 200 см). Кажется, что дракон просто прилег отдохнуть, его голова склоняется к туловищу и при желании может использоваться как подушка.