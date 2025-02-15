В Омске более чем на год перекроют участок улицы Рабиновича

Posted 15 февраля, 04:55
Published 15 февраля, 04:55
Modified 15 февраля, 04:55
Updated 15 февраля, 04:55
Стало известно, что с 3 марта 2025 года омичи не смогут ездить по участку улицы Рабиновича от Госпитальной до административного здания № 105 по улице Булатова. Об этом сообщили в городской администрации, соответствующее распоряжение уже подписано.
Участок перекроют более чем на год, до 31 мая 2026. В этот период автолюбителям предлагают объезжать его по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.
Известно, что инициатором перекрытия стало БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик», организация будет изучать площадку перед строительством нового корпуса клинического медико-хирургического центра, пишет «Новый Омск».
Ранее Город55 рассказывал о новой схеме движения у омского метромоста, изменения затронут перекресток улиц Конева и 3-й Енисейской.