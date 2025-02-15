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Posted 15 февраля, 04:55

Published 15 февраля, 04:55

Modified 15 февраля, 04:55

Updated 15 февраля, 04:55

В Омске на год перекроют участок дороги

В Омске более чем на год перекроют участок улицы Рабиновича

15 февраля 2025, 04:55
Фото: 1MI. В Омске на год перекроют участок дороги
Объезжать его омичам предлагают по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.

Стало известно, что с 3 марта 2025 года омичи не смогут ездить по участку улицы Рабиновича от Госпитальной до административного здания № 105 по улице Булатова. Об этом сообщили в городской администрации, соответствующее распоряжение уже подписано.

Участок перекроют более чем на год, до 31 мая 2026. В этот период автолюбителям предлагают объезжать его по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.

Известно, что инициатором перекрытия стало БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик», организация будет изучать площадку перед строительством нового корпуса клинического медико-хирургического центра, пишет «Новый Омск».

Ранее Город55 рассказывал о новой схеме движения у омского метромоста, изменения затронут перекресток улиц Конева и 3-й Енисейской.

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