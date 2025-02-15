gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 11:06

Published 15 февраля, 11:06

Modified 16 февраля, 07:08

Updated 16 февраля, 07:08

В Омске в пожаре пострадал один человек

В МЧС рассказали о двух жутких пожарах на территории Омска

15 февраля 2025, 11:06
Фото: Изображение Midjourney. В Омске в пожаре пострадал один человек
Возгорания произошли в Советском и Кировском округах.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали о двух, пожарах, произошедших в Омске 15 и 14 февраля. Вчера утром в Советском округе горела сауна. Возгорание на 5 квадратах потушили 12 спасателей, им понадобилось три пожарных машины. К счастью, обошлось без пострадавших, сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

Вечером 14 февраля на улице Новоомской загорелся частный дом. Постройку на 40 квадратах потушили 23 сотрудника МЧС России с использованием пяти единиц спецтехники. Травмированным оказался один человек. Причина возгорания также устанавливается.

Напомним, недавно на федеральной трассе под Омском загорелся грузовик. Огонь охватил 48 «квадратов». По предварительным данным, никто не пострадал.

Стали известны причины пожара в жилом доме на проспекте Мира в Омске
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожароопасность#Ликвидация пожара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика