В МЧС рассказали о двух жутких пожарах на территории Омска

Posted 15 февраля, 11:06
Published 15 февраля, 11:06
Modified 16 февраля, 07:08
Updated 16 февраля, 07:08
В пресс-службе регионального МЧС рассказали о двух, пожарах, произошедших в Омске 15 и 14 февраля. Вчера утром в Советском округе горела сауна. Возгорание на 5 квадратах потушили 12 спасателей, им понадобилось три пожарных машины. К счастью, обошлось без пострадавших, сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.
Вечером 14 февраля на улице Новоомской загорелся частный дом. Постройку на 40 квадратах потушили 23 сотрудника МЧС России с использованием пяти единиц спецтехники. Травмированным оказался один человек. Причина возгорания также устанавливается.
Напомним, недавно на федеральной трассе под Омском загорелся грузовик. Огонь охватил 48 «квадратов». По предварительным данным, никто не пострадал.