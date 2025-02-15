В МЧС рассказали о двух жутких пожарах на территории Омска

В пресс-службе регионального МЧС рассказали о двух, пожарах, произошедших в Омске 15 и 14 февраля. Вчера утром в Советском округе горела сауна. Возгорание на 5 квадратах потушили 12 спасателей, им понадобилось три пожарных машины. К счастью, обошлось без пострадавших, сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.