В конце февраля в Омскую область придет резкое похолодание

По данным сервиса Ventusky, в конце последнего зимнего месяца в Омскую область придет похолодание. В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура воздуха опустится до -25 градусов, днем будет -16. Такая же погода ожидается и следующие три дня. С 25 по 28 февраля столбик термометра будет в пределах -9… -13 градусов.