В конце февраля в Омскую область придет резкое похолодание

Posted 15 февраля, 04:03
Published 15 февраля, 04:03
Modified 15 февраля, 04:05
Updated 15 февраля, 04:05
По данным сервиса Ventusky, в конце последнего зимнего месяца в Омскую область придет похолодание. В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура воздуха опустится до -25 градусов, днем будет -16. Такая же погода ожидается и следующие три дня. С 25 по 28 февраля столбик термометра будет в пределах -9… -13 градусов.
По данным сервиса «Ну и погода», в начале марта в Омске будет холодно. По прогнозу синоптиков, 7 и 8 числа ночью ожидаются морозы до -30… -38 градусов, днем — до -21.