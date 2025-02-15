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Posted 15 февраля, 04:03

Published 15 февраля, 04:03

Modified 15 февраля, 04:05

Updated 15 февраля, 04:05

В конце февраля в Омскую область придет резкое похолодание

В конце февраля в Омскую область придет резкое похолодание

15 февраля 2025, 04:03
Фото: 1MI.
Весна тоже начнется с низкой температуры.

По данным сервиса Ventusky, в конце последнего зимнего месяца в Омскую область придет похолодание. В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура воздуха опустится до -25 градусов, днем будет -16. Такая же погода ожидается и следующие три дня. С 25 по 28 февраля столбик термометра будет в пределах -9… -13 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

По данным сервиса «Ну и погода», в начале марта в Омске будет холодно. По прогнозу синоптиков, 7 и 8 числа ночью ожидаются морозы до -30… -38 градусов, днем — до -21.

Прогноз погоды в Омске на месяц
Прогноз погоды в Омске на месяц. Фото: Сервис «Ну и погода»
От -4 до -26: погода устроит омичам температурные качели на две недели
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Температура#Февраль
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