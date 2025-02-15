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Posted 15 февраля, 06:00

Published 15 февраля, 06:00

Modified 15 февраля, 06:00

Updated 15 февраля, 06:00

«Там одни рецидивисты и извращенцы». Истории общения омичей на сайтах знакомств

«Там одни рецидивисты и извращенцы». Истории общения омичей на сайтах знакомств

15 февраля 2025, 06:00
Фото: 1MI.
Накануне, 14 февраля, был День всех влюбленных. После праздника Город55 попросил омичей поделиться позитивными и негативными примерами знакомств на предназначенных для этого сайтах.

Где люди сегодня находят своих «вторых половинок»? На самом деле, у всех по-разному. И, пожалуй, люди делятся на несколько лагерей: кто-то предпочитает знакомиться в интернете, кто-то — исключительно вживую. А некоторым повезло, и они нашли свою любовь в школе или университете, на работе, на тренировках в спортзале.

Перед 14 февраля (также известного как День святого Валентина или День влюбленных) Город55 пообщался с омичами, которые в свое время удачно зашли на сайты знакомств, а также с теми, у кого впечатления от общения в Сети остались не самыми приятными.

Уже счастливые родители

Омичка Мария познакомилась с будущим мужем на сайте знакомств. Девушка зарегистрировалась в одном из приложений и заходила туда, когда становилось скучно. Именно там она начала общение с понравившемся мужчиной, после чего они добавили друг друга в друзья в соцсети «ВКонтакте».

«Я его зачастую игнорировала или отвечала редко. В итоге ему это надоело, что я все никак не могу с ним встретиться из-за своей занятости, и он удалил меня из друзей. Одним вечером мне стало скучно, смотрю, он удалился, обычно писал каждый вечер, а тут нет. В итоге написала сам, и в тот день мы договорились о встрече на следующий день», — рассказала омичка.

Мария и ее избранник сходили в кино. Девушка вспоминает, что долго сомневалась в своих чувствах, в том числе ее смущала разница в возрасте — она на семь лет младше мужа. Но спустя время все опасения улетучились.

«Он всеми поступками показал, что я ему нужна, что он дорожит мной и не хочет потерять. На четвертый месяц знакомства он сделал мне предложение. Я, конечно, согласилась, уже не было ни сомнений, ни других мыслей. Уверена в нем по сей день. Уже четыре года женаты, а еще воспитываем трехлетнюю дочь. Смешная история знакомства, зато запоминающаяся», — закончила историю Мария.
Истории знакомства омичей в Сети
Истории знакомства омичей в Сети. Фото: Изображение Midjourney

«На манеже все те же»

Однажды омичка Екатерина в поисках любви заполнила анкету на сайте знакомств. После нескольких неудачных свиданий ей захотелось удалить аккаунт. И она сделала бы это, если бы вдруг не попалась интересная анкета.

«На фото он стоял спиной с ретро машиной на фоне колеса обозрения. И жуть какой интерес взял, как же он все-таки выглядит и кто такой умный поставил фото без лица. Лайкнула его, подумала, если не ответит взаимностью до утра, то удалю анкету. Но утром получила от него взаимность», — поделилась девушка.

После этого началось общение, встречи. Екатерина вспоминает, как ее избранник ездил из Порт Артура в Нефтяники даже чтобы увидеться на 15 минут.

«Я все думала, что это сон, и таких парней уже не осталось. Через пять месяцев сделал предложение, в свой день рождения. Прошло полтора года со свадьбы, ждем малыша», — рассказала Екатерина.
У омичей был разный опыт знакомства в Сети
У омичей был разный опыт знакомства в Сети. Фото: 1MI

19 лет брака

Еще одна омичка дважды смогла построить серьезные отношения благодаря сайтам знакомств.

«С бывшим мужем познакомились на знакомствах. 19 лет были вместе, но развелись осенью прошлого года.
Сейчас в отношениях, познакомилась с мужчиной в интернете. Очень нормальный и адекватный», — рассказала Елена.

«Там одни рецидивисты»

Как мы уже писали, люди делятся на несколько лагерей, и хорошее впечатление от сайтов знакомств сложилось далеко не у всех. Например, омичка Ксения считает, что в интернете «ловить нечего».

«Регистрировалась в другом городе, хотела погулять, не нашла интересного. Потом удалила анкету, приехала в Омск, зарегистрировалась снова. И те же лица, но в Омске. Анкета типа подтверждена, сообщения одни и те же пишут. Попался один, вроде ничего, но как оказалось, нытик. Постоянно писал какой он бедный, работает на двух работах, по пять дней. Спросила, почему не уволится, раз так плохо, на что он мне ответил, что болеет сильно, никуда больше не берут. Заблокировала, удалилась оттуда. Как по мне, так сайты знакомств сейчас — не вариант», — считает омичка.

Другая омичка Ирина тоже пережила не самый лучший опыт общения в Сети. По ее словам, на сайтах знакомств много ненастоящих анкет и извращенцев.

«С кем там знакомиться? Там одни рецидивисты», — возмутилась Ирина.

Ранее в группе Город55 в соцсети «ВКонтакте» на тему онлайн-знакомств наши корреспонденты запускали онлайн-трансляцию. Также мы узнали, кто из омских спортсменов пока не состоит в отношениях. Здесь есть и волейболистки «Омички», и баскетболистки «Нефтяника», и футболист «Иртыша».

А еще Город55 подготовил интересный тест: вам предстоит угадать, кому принадлежат известные высказывания о любви. Это могут быть строки из песен, афоризмы известных личностей или даже неожиданные фразы.

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#Ольга Скворцова#Кино#Интернет#Омск#Социальные сети#Нефтяники#Малыш#Любовь#МТС#Отношения#Дочь#Свидания
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