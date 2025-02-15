«Там одни рецидивисты и извращенцы». Истории общения омичей на сайтах знакомств

Где люди сегодня находят своих «вторых половинок»? На самом деле, у всех по-разному. И, пожалуй, люди делятся на несколько лагерей: кто-то предпочитает знакомиться в интернете, кто-то — исключительно вживую. А некоторым повезло, и они нашли свою любовь в школе или университете, на работе, на тренировках в спортзале.