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Posted 15 февраля, 11:05

Published 15 февраля, 11:05

Modified 15 февраля, 11:05

Updated 15 февраля, 11:05

Популярный омский ресторан переедет на новое место

Стало известно, что омский ресторан SKOPIN скоро переедет на новое место

15 февраля 2025, 11:05
Фото: 1MI. Популярный омский ресторан переедет на новое место
Точный адрес пока неизвестен.

Сегодня в ресторане SKOPIN объявили о скором переезде на новое место, информация об этом появилась на странице заведения в запрещенной соцсети. Сейчас ресторан работает по адресу проспект Карла Маркса, 14.

Известно, что представители заведения намерены сохранить существующую концепцию кухни, сервиса и «правильной закрытости».

«Все „переезжает“ с нами и будет выражено в удобном зонировании, продуманном освещении и других деталях. Можно подсмотреть в видео. Помимо пространства, отдельного зала для банкетов, отмечаем удобную парковку и проезд к локации», — написано в посте в соцсети.

Новый адрес пока неизвестен, но скоро информацию о местоположении и схемах проезда к нему опубликуют в официальных аккаунтах ресторана.

Напомним, что владелец ресторанной сети Ян Скопин скончался на 56-м году жизни в октябре прошлого года из-за проблем со здоровьем. Несколькими днями позже его ресторан SKOPIN, расположенный в Новосибирске, вошел в топ-5 лучших по Сибири.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ресторан#Новости#Ресторанное дело#Рестораны#Ресторан Skopin
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