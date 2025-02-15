Стало известно, что омский ресторан SKOPIN скоро переедет на новое место

Posted 15 февраля, 11:05
Published 15 февраля, 11:05
Modified 15 февраля, 11:05
Updated 15 февраля, 11:05
Сегодня в ресторане SKOPIN объявили о скором переезде на новое место, информация об этом появилась на странице заведения в запрещенной соцсети. Сейчас ресторан работает по адресу проспект Карла Маркса, 14.
Известно, что представители заведения намерены сохранить существующую концепцию кухни, сервиса и «правильной закрытости».
«Все „переезжает“ с нами и будет выражено в удобном зонировании, продуманном освещении и других деталях. Можно подсмотреть в видео. Помимо пространства, отдельного зала для банкетов, отмечаем удобную парковку и проезд к локации», — написано в посте в соцсети.
Новый адрес пока неизвестен, но скоро информацию о местоположении и схемах проезда к нему опубликуют в официальных аккаунтах ресторана.
Напомним, что владелец ресторанной сети Ян Скопин скончался на 56-м году жизни в октябре прошлого года из-за проблем со здоровьем. Несколькими днями позже его ресторан SKOPIN, расположенный в Новосибирске, вошел в топ-5 лучших по Сибири.