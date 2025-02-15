Стало известно, что омский ресторан SKOPIN скоро переедет на новое место

Напомним, что владелец ресторанной сети Ян Скопин скончался на 56-м году жизни в октябре прошлого года из-за проблем со здоровьем. Несколькими днями позже его ресторан SKOPIN, расположенный в Новосибирске, вошел в топ-5 лучших по Сибири.