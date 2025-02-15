Сегодня в Омске: долги водоканалу, места для расставаний и необычные диваны

Posted 15 февраля, 14:08
Published 15 февраля, 14:08
Modified 16 февраля, 07:19
Updated 16 февраля, 07:19
Новость №1. Водоканал рассказал о миллиардном долге омичей
В пресс-службе омского водоканала рассказали, что общая задолженность абонентов за 2024 год составила 1 млрд 133 млн рублей. Эта сумма почти на 150 млн больше показателей 2023 года. Долг населения составил 655 млн рублей, долги «Тепловой компании» выросли на 56 млн рублей (57%), а задолженность Омского муниципального района — более чем на 25 млн рублей.
Новость №2. Лучшие места для разрыва отношений по версии омичей
Город55 поговорил с жительницами областного центра и узнал, какие места для расставаний со второй половинкой они считают самыми необычными. В топе оказались касса магазина, аэропорт, суши-бар и другие.
Новость №3. Омичам предлагают купить диваны в форме гориллы и дракона
На сайте «Авито» выставили на продажу два необычных дивана. Один из них в форме гориллы, а другой — в форме дракона. Первый стоит 1,150 млн рублей, а второй — 1,2 млн рублей. Оба изделие необходимо заказывать заранее и около месяца ждать поставку из Китая.