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Posted 15 февраля, 14:08

Published 15 февраля, 14:08

Modified 16 февраля, 07:19

Updated 16 февраля, 07:19

Иллюстрация

Сегодня в Омске: долги водоканалу, места для расставаний и необычные диваны

15 февраля 2025, 14:08
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Водоканал рассказал о миллиардном долге омичей

В пресс-службе омского водоканала рассказали, что общая задолженность абонентов за 2024 год составила 1 млрд 133 млн рублей. Эта сумма почти на 150 млн больше показателей 2023 года. Долг населения составил 655 млн рублей, долги «Тепловой компании» выросли на 56 млн рублей (57%), а задолженность Омского муниципального района — более чем на 25 млн рублей.

Жители Омской области задолжали водоканалу более 1 миллиарда рублей
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Новость №2. Лучшие места для разрыва отношений по версии омичей

Город55 поговорил с жительницами областного центра и узнал, какие места для расставаний со второй половинкой они считают самыми необычными. В топе оказались касса магазина, аэропорт, суши-бар и другие.

Касса, аэропорт и палатка. Омичи назвали топ мест для расставаний
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Новость №3. Омичам предлагают купить диваны в форме гориллы и дракона

На сайте «Авито» выставили на продажу два необычных дивана. Один из них в форме гориллы, а другой — в форме дракона. Первый стоит 1,150 млн рублей, а второй — 1,2 млн рублей. Оба изделие необходимо заказывать заранее и около месяца ждать поставку из Китая.

В Омске выставили на продажу необычные диваны за 1 миллион рублей
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