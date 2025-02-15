Сегодня в Омске: долги водоканалу, места для расставаний и необычные диваны

На сайте «Авито» выставили на продажу два необычных дивана. Один из них в форме гориллы, а другой — в форме дракона. Первый стоит 1,150 млн рублей, а второй — 1,2 млн рублей. Оба изделие необходимо заказывать заранее и около месяца ждать поставку из Китая.