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Posted 15 февраля, 09:00

Published 15 февраля, 09:00

Modified 15 февраля, 09:00

Updated 15 февраля, 09:00

Мошенники продолжают обманывать омичей

Продолжают доверять: мошенники обманули почти 500 омичей с начала года

15 февраля 2025, 09:00
Фото: 1MI. Мошенники продолжают обманывать омичей
Сумма ущерба превысила 146 млн рублей.

С начала 2025 года сотрудники прокуратуры зарегистрировали уже 477 случаев мошенничества, у омичей украли более 146 млн рублей. Часто аферисты выдают себя за сотрудников полиции и просят переводить деньги на «безопасные счета».

Один из случаев произошел в конце прошлого года. 12 декабря 57-летняя омичка лишилась более 5,5 млн рублей, поверив «сотрудникам Центробанка и полиции». Под предлогом предотвращения оформления кредита на ее имя, аферисты убедили ее оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Сейчас этот инцидент расследуют правоохранители, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что мошенники используют все новые и новые схемы обмана. Например, недавно они начали выманивать деньги у омичей с помощью фейковых сборов на уход за животными. Они используют снимки реальных приютов и выдают их за свои.

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