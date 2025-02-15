Продолжают доверять: мошенники обманули почти 500 омичей с начала года

Posted 15 февраля, 09:00
Published 15 февраля, 09:00
Modified 15 февраля, 09:00
Updated 15 февраля, 09:00
С начала 2025 года сотрудники прокуратуры зарегистрировали уже 477 случаев мошенничества, у омичей украли более 146 млн рублей. Часто аферисты выдают себя за сотрудников полиции и просят переводить деньги на «безопасные счета».
Один из случаев произошел в конце прошлого года. 12 декабря 57-летняя омичка лишилась более 5,5 млн рублей, поверив «сотрудникам Центробанка и полиции». Под предлогом предотвращения оформления кредита на ее имя, аферисты убедили ее оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Сейчас этот инцидент расследуют правоохранители, возбуждено уголовное дело.
Напомним, что мошенники используют все новые и новые схемы обмана. Например, недавно они начали выманивать деньги у омичей с помощью фейковых сборов на уход за животными. Они используют снимки реальных приютов и выдают их за свои.