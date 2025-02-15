Продолжают доверять: мошенники обманули почти 500 омичей с начала года

Один из случаев произошел в конце прошлого года. 12 декабря 57-летняя омичка лишилась более 5,5 млн рублей, поверив «сотрудникам Центробанка и полиции». Под предлогом предотвращения оформления кредита на ее имя, аферисты убедили ее оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Сейчас этот инцидент расследуют правоохранители, возбуждено уголовное дело.