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Posted 15 февраля, 05:26

Published 15 февраля, 05:26

Modified 15 февраля, 05:28

Updated 15 февраля, 05:28

Всего нужно будет изготовить 1450 пакетов и доставить их до 1 апреля

Мэрия Омска ко Дню Победы планирует закупить сувенирные пакеты на 700 тысяч рублей

15 февраля 2025, 05:26
Фото: 1MI. Всего нужно будет изготовить 1450 пакетов и доставить их до 1 апреля
Сюжет
Госзакупки
На пакеты необходимо будет нанести логопотип празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мэрия ищет подрядчика, который изготовит и доставит сувенирные пакеты с логотипом. Такая заявка появилась накануне, 14 февраля, на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 24 февраля. Максимальная цена контракта — 698 тысяч рублей.

На пакеты необходимо нанести логотип празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего нужно будет изготовить 1450 пакетов и доставить их до 1 апреля.

Материал изготовления: дизайнерская бумага с износоустойчивой пропиткой с тиснением «Лен».

Ранее Город55 сообщал, что мэрия за 6 млн рублей закупит сувенирные наборы с хрустальными стаканами и латунными подстаканниками к 9 Мая. Их также будет 1450 штук.

Мэрия Омска потратит 6 млн на стаканы в честь празднования 80-й годовщины Победы
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Великая Отечественная война#Госзакупки#День Победы#Логотип
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