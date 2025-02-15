Мэрия Омска ко Дню Победы планирует закупить сувенирные пакеты на 700 тысяч рублей

Мэрия ищет подрядчика, который изготовит и доставит сувенирные пакеты с логотипом. Такая заявка появилась накануне, 14 февраля, на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 24 февраля. Максимальная цена контракта — 698 тысяч рублей.