Мэрия Омска ко Дню Победы планирует закупить сувенирные пакеты на 700 тысяч рублей

Posted 15 февраля, 05:26
Published 15 февраля, 05:26
Modified 15 февраля, 05:28
Updated 15 февраля, 05:28
Мэрия ищет подрядчика, который изготовит и доставит сувенирные пакеты с логотипом. Такая заявка появилась накануне, 14 февраля, на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 24 февраля. Максимальная цена контракта — 698 тысяч рублей.
На пакеты необходимо нанести логотип празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего нужно будет изготовить 1450 пакетов и доставить их до 1 апреля.
Материал изготовления: дизайнерская бумага с износоустойчивой пропиткой с тиснением «Лен».
Ранее Город55 сообщал, что мэрия за 6 млн рублей закупит сувенирные наборы с хрустальными стаканами и латунными подстаканниками к 9 Мая. Их также будет 1450 штук.