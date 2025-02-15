Касса, аэропорт и палатка. Омичи назвали топ мест для расставаний

А я расскажу о романтичном расставании. Однажды мы с подругой гуляли по городу, к нам подошли два итальянца, которые ни слова по-русски не знали и не понимали, а мы — ни слова по-итальянски. Но все равно познакомились, поехали в ресторан, всю ночь ели, пили, танцевали, общались рисунками на салфетках. Под утро проводили их в аэропорт, до сих пор помню, как махали друг другу и понимали, что мы больше никогда-никогда не увидимся. Это был очень классный вечер, столько позитивных эмоций мы испытали! Очень интересно было общаться, и смешно, и познавательно.