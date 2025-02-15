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Posted 15 февраля, 08:00

Published 15 февраля, 08:00

Modified 17 февраля, 08:24

Updated 17 февраля, 08:24

Касса, аэропорт и палатка. Омичи назвали топ мест для расставаний

Касса, аэропорт и палатка. Омичи назвали топ мест для расставаний

15 февраля 2025, 08:00
Фото: Изображение Midjourney.
Многие истории любви начинаются красиво: романтика, ухаживания, эмоции. Правда, финал у этого кино всегда разный, и не угадаешь, чем обернется очередной роман. Мы решили обсудить злободневную тему с нашими читательницами. Они рассказали истории о том, как заканчивались их отношения.

В жизни не всегда все складывается как в сказке, и иногда наступают такие непростые моменты, как расставание. Многие важные диалоги происходят порой внезапно и в неподходящий момент (хотя может ли вообще быть для этого подходящий момент?). Город55 спросил у омичек, в каких необычных местах города они или их партнеры ставили точку в отношениях.

Далее — приводим истории омичек от первого лица.

Касса магазина

Был у меня жених, дело к свадьбе. Ничего не предвещало, хотя были легкие звоночки. И однажды на кассе в магазине смотрит, как я выкладываю товары на ленту, и говорит:

«М-м-м, я сыр не ем, ты сыр сама покупай».

На следующий день я ему позвонила и мы расстались. С тех пор жадных мужиков с подружкой зовем «сыр сама покупай».

Финал у отношений всегда разный
Финал у отношений всегда разный. Фото: Изображение Midjourney

Аэропорт

А я расскажу о романтичном расставании. Однажды мы с подругой гуляли по городу, к нам подошли два итальянца, которые ни слова по-русски не знали и не понимали, а мы — ни слова по-итальянски. Но все равно познакомились, поехали в ресторан, всю ночь ели, пили, танцевали, общались рисунками на салфетках. Под утро проводили их в аэропорт, до сих пор помню, как махали друг другу и понимали, что мы больше никогда-никогда не увидимся. Это был очень классный вечер, столько позитивных эмоций мы испытали! Очень интересно было общаться, и смешно, и познавательно.

Суши-бар

Тоже вспомнился случай столетней давности. Я, значит, познакомилась на специальном для этого сайте с нормальным парнем. Переписывались, все было хорошо. Договорились встретиться первый раз в «Планета суши». Он заранее сказал, что почти не пьет. Ну ладно, думаю, никто и не заставляет.

По итогу приезжаю и вижу такую картину: сидит с двумя бокалами пива и с такими жирными волосами, что хоть яйца жарь, а что говорил — это вообще отдельная тема. Я, конечно, быстро уехала. Он писал, звонил, но когда понял, что я его продолжу игнорировать, написал мне:

«Я думал, ты будешь выше ростом и покрасивше».
Истории расставаний от омичек
Истории расставаний от омичек. Фото: Изображение Midjourney

Набережная

В студенческие годы был паренек, гуляли постоянно по набережной, даже лавочка для встреч была. Короче, романтика и «лапша на ушах». Как-то поздно вечером гуляли, попросил телефон позвонить, в итоге ушел поговорить и свалил в закат. На улице ночь, я в роще стою и плачу.

Следующим утром сам принес телефон и букет цветов. Сказал, что «попутал». Я ему ответила:

«Мы не подходим друг другу. Нам нужно расстаться».

После этого кинула в него букет и ушла.

Палатка

Отдыхали с палатками в Красной горке у Иртыша. Наутро написала ему смс: «Извини, но мы не подходим друг другу. Желаю тебе всего хорошего». На этом наша история закончилась.

Улица

Как-то по молодости познакомилась с парнем, несколько раз гуляли. Были, конечно, звоночки, но про себя оправдывала, мол, мы пока совершенно незнакомые друг другу люди. Но однажды встретились на Ленина. Через время мне захотелось пить, и я попросила дойти со мной до магазина и купить 0,5 минеральной воды. На это он мне ответил:

«Может, дома попьешь?».

Тут я поняла, что это прям «дно», и убежала.

Ранее Город55 узнал, кто из омских спортсменов пока не состоит в отношениях. Здесь есть и волейболистки «Омички», и баскетболистки «Нефтяника», и футболист «Иртыша». Подробности — в нашем материале.

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