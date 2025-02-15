Касса, аэропорт и палатка. Омичи назвали топ мест для расставаний

Posted 15 февраля, 08:00
Published 15 февраля, 08:00
Modified 17 февраля, 08:24
Updated 17 февраля, 08:24
В жизни не всегда все складывается как в сказке, и иногда наступают такие непростые моменты, как расставание. Многие важные диалоги происходят порой внезапно и в неподходящий момент (хотя может ли вообще быть для этого подходящий момент?). Город55 спросил у омичек, в каких необычных местах города они или их партнеры ставили точку в отношениях.
Далее — приводим истории омичек от первого лица.
Был у меня жених, дело к свадьбе. Ничего не предвещало, хотя были легкие звоночки. И однажды на кассе в магазине смотрит, как я выкладываю товары на ленту, и говорит:
«М-м-м, я сыр не ем, ты сыр сама покупай».
На следующий день я ему позвонила и мы расстались. С тех пор жадных мужиков с подружкой зовем «сыр сама покупай».
А я расскажу о романтичном расставании. Однажды мы с подругой гуляли по городу, к нам подошли два итальянца, которые ни слова по-русски не знали и не понимали, а мы — ни слова по-итальянски. Но все равно познакомились, поехали в ресторан, всю ночь ели, пили, танцевали, общались рисунками на салфетках. Под утро проводили их в аэропорт, до сих пор помню, как махали друг другу и понимали, что мы больше никогда-никогда не увидимся. Это был очень классный вечер, столько позитивных эмоций мы испытали! Очень интересно было общаться, и смешно, и познавательно.
Тоже вспомнился случай столетней давности. Я, значит, познакомилась на специальном для этого сайте с нормальным парнем. Переписывались, все было хорошо. Договорились встретиться первый раз в «Планета суши». Он заранее сказал, что почти не пьет. Ну ладно, думаю, никто и не заставляет.
По итогу приезжаю и вижу такую картину: сидит с двумя бокалами пива и с такими жирными волосами, что хоть яйца жарь, а что говорил — это вообще отдельная тема. Я, конечно, быстро уехала. Он писал, звонил, но когда понял, что я его продолжу игнорировать, написал мне:
«Я думал, ты будешь выше ростом и покрасивше».
В студенческие годы был паренек, гуляли постоянно по набережной, даже лавочка для встреч была. Короче, романтика и «лапша на ушах». Как-то поздно вечером гуляли, попросил телефон позвонить, в итоге ушел поговорить и свалил в закат. На улице ночь, я в роще стою и плачу.
Следующим утром сам принес телефон и букет цветов. Сказал, что «попутал». Я ему ответила:
«Мы не подходим друг другу. Нам нужно расстаться».
После этого кинула в него букет и ушла.
Отдыхали с палатками в Красной горке у Иртыша. Наутро написала ему смс: «Извини, но мы не подходим друг другу. Желаю тебе всего хорошего». На этом наша история закончилась.
Как-то по молодости познакомилась с парнем, несколько раз гуляли. Были, конечно, звоночки, но про себя оправдывала, мол, мы пока совершенно незнакомые друг другу люди. Но однажды встретились на Ленина. Через время мне захотелось пить, и я попросила дойти со мной до магазина и купить 0,5 минеральной воды. На это он мне ответил:
«Может, дома попьешь?».
Тут я поняла, что это прям «дно», и убежала.
Ранее Город55 узнал, кто из омских спортсменов пока не состоит в отношениях. Здесь есть и волейболистки «Омички», и баскетболистки «Нефтяника», и футболист «Иртыша». Подробности — в нашем материале.