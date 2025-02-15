Глава СК Бастрыкин проследит за ходом дела о массовом ДТП с автобусами в Омске

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела о массовом ДТП с общественным транспортом в Омске. Напомним, что авария произошла вчера утром на Комсомольском мосту, там столкнулись два автобуса, которые ехали по маршрутам №72 и № 78.