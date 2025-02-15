Глава СК Бастрыкин проследит за ходом дела о массовом ДТП с автобусами в Омске

Posted 15 февраля, 04:01
Published 15 февраля, 04:01
Modified 15 февраля, 04:01
Updated 15 февраля, 04:01
Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела о массовом ДТП с общественным транспортом в Омске. Напомним, что авария произошла вчера утром на Комсомольском мосту, там столкнулись два автобуса, которые ехали по маршрутам №72 и № 78.
В результате ДТП также пострадали три легковых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. По информации департамента транспорта, за медицинской помощью обратились 11 человек.
По факту аварии региональный следком проводит проверку по ст. 238 УК РФ, за ее ходом проследит Александр Бастрыкин. Глава СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело и доложить о его расследовании.